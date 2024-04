Le groupe du PSG contre Lorient, plusieurs cadres absents

Le PSG est en déplacement à Lorient, ce mercredi soir, à l’occasion du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Le groupe parisien ci-dessous.

A l’occasion du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est en déplacement au Stade du Moustoir - Yves Allainmat, ce mercredi soir, pour affronter le FC Lorient. En prélude à ce match contre une équipe du bas du tableau de Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, vient de rendre publique la liste des joueurs retenus. Plusieurs cadres manquent ce rendez-vous.

Plusieurs absents dans le groupe parisien

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se concentre désormais sur la Ligue 1 où il pourrait être sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire dès ce mercredi 24 avril 2024. Mais pour réussir à plier le championnat de France ce soir, il faut que le PSG batte Lorient qui lui avait tenu tête lors de la première journée (0-0), et que Monaco perde contre Lille (4e, 52 points) ou encore que le PSG s'impose à Lorient et que Monaco fasse match nul contre Lille.

Getty

Pour donc réussir à cette mission, Luis Enrique a fait appel à 21 joueurs de son effectif. Mais on note l’absence de quatre éléments clés de Lucho. Il s’agit notamment de Marquinhos, Achraf Hakimi, Bradley Barcola, Vitinha et Warren Zaïre-Emery, qui sont absents du groupe convoqué par Luis Enrique pour le déplacement à Lorient, ce mercredi (coup d'envoi à 19 heures). Aucun problème physique n'avait été mentionné par le club parisien pour ces cinq joueurs majeurs.

Nuno Mendes de retour

Par ailleurs, plusieurs autres joueurs ont fait leur retour dans le groupe parisien. Suspendus lors de la dernière sortie du PSG contre l’Olympique Lyonnais (4-1) au Parc des Princes, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte font leur retour dans le groupe parisien.

Getty

Absent lors de la réception de l’OL (4-1), dimanche dernier, Nuno Mendes fait également son retour dans l’effectif du technicien espagnol pour aller défier le FC Lorient, ce mercredi soir. Dans le même temps, on note la présence de quelques jeunes qui sont convoqués par Lucho pour ce match contre les Merlus. On peut citer entre autres Yoram Zague, Senny Mayulu et Ethan Mbappé.

Le groupe du PSG pour le déplacement à Lorient

Gardiens (3) : Donnarumma, Navas, Tenas

Défenseurs (7) : Danilo, Hernandez, Mendes, Mukiele, Beraldo, Skriniar, Yoram Zague

Milieux (6) : Ugarte, Ruiz, Lee, Soler, E. Mbappé, Mayulu

Attaquants (5) : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani