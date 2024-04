Lorient - Paris SG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le FC Lorient reçoit le PSG, mercredi, à l’occasion du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Décalés en raison des équipes engagées pour les Coupes d’Europe, les trois matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1 ont lieu ce mercredi 24 avril. En effet, le Paris Saint-Germain sera en déplacement au Stade du Moustoir - Yves Allainmat pour défier le FC Lorient en ouverture de ladite journée. Un duel très déséquilibré sur papier – vu le positionnement des deux équipes sur le tableau.

Le PSG veut anticiper son sacre

Alors qu’il avait fait sensation au tout début de saison avec un match nul vierge arraché contre le Paris Saint-Germain lors de la première journée de cet exercice, le FC Lorient a complètement sombré depuis. Les Merlus séjournent à la 17e place du championnat de France et militent pour sortir de la zone rouge afin de rester en vie. A deux points du barragiste, Le Havre (16e, 28 points), le FC Lorient (17e, 26 points) envisage de créer la surprise en renversant le PSG pour quitter la zone rouge. Mais les dernières sorties des hommes de Régis Le Bris ne sont pas rassurantes. Ils comptent quatre défaites et un match nul pour leurs 5 derniers matchs en Ligue 1.

De l’autre côté, le club de la capitale française tentera d’anticiper son sacre dès ce mercredi. Leader de la Ligue 1 avec 66 unités, dont 11 points de plus que le dauphin, l’AS Monaco (2e, 55 points), le Paris Saint-Germain pourrait être sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire ce mercredi s’il s'impose à Lorient et Monaco perd contre Lille (4e, 52 points) ou encore s’il s'impose à Lorient et Monaco fait match nul contre Lille. Les hommes de Luis Enrique sont très en confiance.

Même s’ils ont mis fin à leur longue série d’invincibilité en perdant contre le Barça (2-3) en match aller des quarts de finale, les Parisiens ont réussi la remontada en s’imposant (1-4) à Montjuïc) avant de revenir corriger Lyon (4-1) lors de la récente journée de Ligue 1. La victoire est donc impérative pour les Franciliens qui vont donc croiser les doigts pour une défaite ou un nul de Monaco face à Lille (21 heures).

Horaire et lieu de match

Lorient – PSG

29e journée de Ligue 1 (match en retard)

Lieu : Stade du Moustoir - Yves Allainmat

A 19 heures française

Les compos probables du match Lorient - PSG

Lorient : Mvogo; Le Bris, Toure, Adjel, Mendy, Katseris, Louza, Bakayoko, Ponceau, Bamba, Kari

PSG : Donnarumma; Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery, Barcola, Mbappé, Dembélé

Sur quelle chaîne suivre le match Lorient - PSG

La rencontre entre le FC Lorient et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mercredi 24 avril 2024 à partir de 19 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.