PSG - Lyon : Paris lamine l’OL (4-1)

Le PSG et l’OL étaient aux prises dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Score final, 4-1.

Le Paris Saint-Germain recevait l’Olympique Lyonnais dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Dans une rencontre à sens unique, c’est le PSG qui s’impose en s’offrant un beau festival face aux Gones.

Le PSG assomme l’OL

A l’inverse de Toulouse – OM (2-2), il fallait arriver très vite au stade lors de ce PSG – OL. Les Parisiens ouvraient déjà le score dès la 3e minute sur un but contre son camp de Nemanja Matic qui déviait dans le mauvais sens un centre de Marco Asensio (1-0, 3e). Le PSG n’attendait pas longtemps pour faire le break avec Lucas Beraldo qui concluait un caviar de Bradley Barcola pour son premier but en Ligue 1 avec le club parisien (2-0, 6e). L’OL essayait ensuite de réagir avec Said Benrahma qui voyait sa frappe être détournée en corner par Gianluigi Donnarumma (8e).

Dominateurs, les Parisiens continuaient de mettre la pression sur le camp lyonnais. Sur un très bon centre d’Achraf Hakimi, Gonçalo Ramos sortait du marquage et assommait les Gones de la tête (3-0, 33e). Malmené, l’OL parvenait quand même à réduire le score par le biais d’Ernest Nuamah qui surprenait Donnarumma d’une frappe en dehors de la surface (3-1, 37pts). Mais le PSG corsait l’addition dans la foulée avec à nouveau, Gonçalo Ramos, qui concluait une contre-attaque emmenée par Vitinha et Asensio (42pts). C’est sur ce score que les deux équipes rejoignait les vestiaires.

Paris relâche la pression

Au retour de la pause, la pression était toujours dans le camp de l’OL. C’est Gonçalo Ramos qui alertait Anthony Lopes en premier mais le gardien portugais était sur la trajectoire cette fois-ci (52e). Juste après, Rayan Cherki se présentait face à Donnarumma mais butait sur le gardien italien, très attentif (55e).

Le Transalpin avait encore le bon réflexe sur une frappe de Maxence Caqueret qui était bien servi par Matic (63e). Le PSG récupérait ensuite le ballon et le faisait tourner tout en relâchant la pression. Les nombreux changements effectués par Luis Enrique et Pierre Sage ne changeront rien au score qui restait inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Le PSG (1er, 66pts) continue sa marche en solitaire vers le titre. De son côté, l’OL (8e, 41pts) connait un coup d’arrêt mais reste dans la course pour l’Europe.