Le groupe de l’OM contre l’Atalanta, des cadres de retour

Le groupe de l’OM pour la réception de l’Atalanta Bergame à Vélodrome vient de tomber. Un Plusieurs cadres de retour chez les Phocéens.

Ce soir du jeudi 2 mai 2024, l’Olympique de Marseille accorde son hospitalité à l’Atalanta Bergame pour le compte de la manche aller des demi-finale de la Ligue Europa. En prélude à cette rencontre, Jean-Louis Gasset vient de rendre publique la liste des joueurs retenus.

Chancel Mbemba, Merlin et Murillo dans le groupe

Vainqueur du Racing Club de Lens (2-1) lors de la 31e journée de Ligue 1, le weekend écoulé, l’Olympique de Marseille, qui n’a plus que la Ligue Europa pour espérer une place en Ligue des champions la saison prochaine, reçoit l’Atalanta Bergame en demi-finale aller de la C3, ce jeudi. Pour ce duel, Marseille retrouve quelques cadres.

Comme annoncé par l’entraîneur Jean-Louis Gasset en conférence de presse, mercredi, Quentin Merlin, qui est blessé depuis presqu’un mois, fait son retour dans le groupe marseillais pour la réception des Italiens. Pareil pour Amir Murillo et Chancel Mbemba, qui a le soutien d’Emmanuel Macron.

Par ailleurs, on note logiquement l’absence de Samuel Gigot. Ce dernier étant suspendu pour cette manche aller en raison du cumul de cartons. De leurs côtés, les autres joueurs tels que Bamo Meïté, Valentin Rongier et Bilal Nadir ne sont pas encore de retour en raison des blessures qu’ils traînent. En ce qui les concerne, Ulisses Garcia, Jean Onana et Pape Gueye ne sont pas sur la liste des joueurs retenus par l’Olympique de Marseille pour la Coupe d’Europe.

Le groupe de l’OM contre l’Atalanta

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Mbemba, Balerdi, M’Madi, Clauss, Murillo, Soglo, Merlin

Milieux : Harit, Ounahi, Lafont, Kondogbia, Veretout, Daou

Attaquants : Correa, Henrique, Abdallah, Aubameyang, Moumbagna, Sarr, Ndiaye