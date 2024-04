Bayern Munich – Real Madrid : Bavarois et Merengues se neutralisent (2-2)

Le Bayern Munich affrontait le Real Madrid s’affrontaient mardi en demi-finale aller de Ligue des Champions. 2-2.

Le Bayern Munich recevait le Real Madrid soir à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue des Champions. Dans un match largement dominé par les Bavarois, les Merengues ont réussi à obtenir le point du nul et vont jouer leur qualification à domicile dans une semaine.

Le Real Madrid prend l’avantage

Le match démarrait très fort du côté du Bayern Munich qui alertait déjà la défense madrilène dès le coup d’envoi. C’est Leroy Sané qui obligeait déjà Andriy Lunin à une intervention décisive (1e). Le Bayern s’accaparait du ballon et obligeait le Real à reculer. Ce sont d’ailleurs les Bavarois qui se montraient dangereux en ce début de match avec une nouvelle tentative de Harry Kane qui finissait dans les gants de Lunin (8e). Les hommes de Thomas Tuchel maintenaient la pression sur le camp madrilène avec de nouvelles occasions qui s’avéreront infructueuses.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

A force d’être inefficace devant, le Bayern se faisait punir sur la première occasion du Real Madrid. Toni Kroos servait Vinicius Junior entre les lignes et le Brésilien réussissait son premier face à face contre Manuel Neuer (0-1, 24e). Cette ouverture de score ne faisait pas sortir les Madrilènes pour autant et ces derniers continuaient par subir les assauts bavarois. Les Munichois ne marquaient pas et rentraient aux vestiaires avec ce retard au tableau d’affichage.

Le Bayern Munich renverse tout mais se fait punir

En seconde période, Thomas Tuchel faisait des changements d’entrée en lançant Raphael Guerrero en plus d’un changement tactique. Mais c’est le Real Madrid qui s’offrait l’occasion de faire le break avec Toni Kroos qui butait sur un grand Manuel Neuer (51e). Juste après, le Bayern changeait tout avec deux buts coup sur coup. C’est Leroy Sané qui surprenait la défense madrilène avec un frappe croisée (1-1, 53e) avant que Harry Kane ne donne l’avantage aux Bavarois sur penalty après une faute de Lucas Vasquez sur Jamal Musiala (1-2, 57e).

Getty

Le Bayern multipliait ensuite les offensives mais retombaient dans ses travers en vendangeant ses occasions. Le Real Madrid butait aussi longtemps sur Neuer avant que Vinicius n’égalise sur penalty après une faute de Kim-Min Jae sur Rodrygo (2-2, 85e). Le score ne changeait pas et les deux équipes se donnaient rendez-vous le 8 mai à Madrid pour la manche retour.