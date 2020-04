Le Barça prêt à vendre le nom du Camp Nou

Le Barça est disposé à vendre le nom de son Camp Nou à un partenaire pour récolter des fonds et lutter contre le coronavirus.

Le est prêt à vendre le nom de son stade pour récolter des fonds afin de lutter contre le coronavirus.

PSG - Nasser Al-Khelaïfi : "Nous risquons de subir des pertes colossales"

"Nous voulons envoyer un message universel. Pour la première fois, quelqu'un pourra mettre son nom sur le stade du Camp Nou et les profits seront entièrement humanitaires et non pour le Barça", a indiqué Jordi Cardoner le vice-président du club catalan qui souffre lui-même du coronavirus, à l'AP.

Plus d'équipes

Pour rappel, le Camp Nou est l'un des plus grands stades en Europe avec ses 99.000 places. Il n'a jamais céda au naming depuis 1957.