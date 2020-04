PSG - Nasser Al-Khelaïfi : "Nous risquons de subir des pertes colossales"

Dans des propos accordés à RMC, le président du PSG a déclaré s'attendre à ce que son club soit particulièrement touché par la crise actuelle.

Ces dernières semaines, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 s'accompagne logiquement d'une crise financière de grande ampleur à travers le globe. Et cette dernière est vouée à s'amplifier encore dans les prochains mois, et donc à modifier certaines manières de procéder. Le monde du football, particulièrement touché, ne déroge pas à la règle. Ainsi, les clubs s'apprêtent à subir des pertes importantes. En , même le riche est concerné.

En effet, le Champion de , très actif dans la lutte contre le coronavirus depuis le début de la crise, va subir les conséquences économiques de celle-ci de plein fouet. C'est Nasser Al-Khelaïfi, le président du club, qui l'a lui-même confié ce mardi pour RMC. Selon le dirigeant, l'heure est grave pour les Franciliens. C'est aussi la raison pour laquelle il a invité les joueurs sous contrat à faire preuve de bons sens pour aider le club, notamment en acceptant une baisse des salaires.

Le président s'attend à "des pertes colossales" et demande un geste des joueurs

"Je sais parfaitement que nous ne sommes pas les plus à plaindre en ce moment. Mais croyez-moi, si l’on se place d’un strict point de vue financier, l’impact des événements actuels - et de toutes les incertitudes qui en découlent - est considérable pour un club comme le nôtre. Je ne vais pas vous révéler un secret en vous disant que notre masse salariale est d’un volume conséquent (371 M€ par an, ndlr). En fin de saison, nous risquons de subir des pertes colossales", a prévenu Nasser Al-Khelaïfi.

Pour tenter de les limiter, le président du Paris Saint-Germain compte donc sur ses joueurs, invités à imiter ceux de nombreux clubs en acceptant une baisse des salaires. "J’attends d’eux un effort pour leur club. Ils connaissent leurs responsabilités (...) Là, il n’y a pas de grands, moyens ou petits clubs comme je peux l’entendre parfois où on veut nous opposer au lieu de nous réunir. Ce n’est qu’ensemble que l’on pourra gagner", a insisté le dirigeant. Voilà qui a le mérite d'être clair.