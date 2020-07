Le Barça confirme une blessure musculaire pour Griezmann

Antoine Griezmann participera-t-il à la fin de la saison de avec le Barça ? Rien n'est moins sûr après que l'ancien colchonero ne soit sorti à la pause ce samedi à Valladolid, remplacé par Luis Suarez.

"Griezmann est sorti parce qu'il a ressenti une gêne, c'est lui qui a demandé à sortir. On verra bien ce qu'il a. Luis Suarez est donc entré en jeu. Je l'avais laissé sur le banc pour lui donner du repos car il venait d'enchaîner cinq matches. Au final, les deux auront joué une période chacun", avait sobrement commenté Quique Setien après la rencontre.

Quelques heures plus tard, le club a donc communiqué sur la blessure de son joueur, sans donner de précisions sur la durée de son indisponibilité. "Les tests effectués ce matin [dimanche] ont montré que le joueur de l'équipe première Antoine Griezmann a une blessure musculaire au niveau du quadriceps de sa jambe droite. Il n'est donc pas disponible à l'heure actuelle et l'évolution de la blessure conditionnera sa disponibilité.

