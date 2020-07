Valladolid - Barcelone (0-1), le Barça assure le strict minimum

Le FC Barcelone a assuré une toute petite victoire sur le terrain de Valladolid (1-0), ce samedi lors de la 36e journée de la Liga.

Le continue de croire en un titre de champion d’ . Mais, au niveau du visage proposé depuis deux rencontres, les Catalans semblent avoir abdiqué. Les hommes de Quique Setién assurent le minimum syndical à chaque fois. Après le succès à l’arrache contre l’ , ils ont de nouveau gagné sur le plus petit des écarts aux dépens de Valladolid, 14e au classement.

Contre l’équipe de Hatem Ben Arfa, absent à l’occasion, les Blaugrana ont manqué de mordant et de personnalité. Heureusement pour eux, il y avait Lionel Messi pour les sortir du guêpier et débloquer la situation. Au quart d’heure du jeu, l’Argentin a lancé Arturo Vidal pour l’ouverture du score et le Chilien n'a pas manqué l'offrande.

À travers cette inspiration, La Pulga s’offrait son 20e assist de l’exercice. Une première pour lui dans le championnat espagnol. Il n’avait encore jamais atteint ce seuil, et cela lui permet d’imiter son ex-coéquipier Thierry Henry, auteur d'un pareil accomplissement il y a 18 ans en .

Un bien piètre spectacle

Il n’y a pas eu d’autres réalisations dans cette partie, au grand dam des téléspectateurs. Ce fut d’un grand ennui, avec un rythme très peu enlevé et surtout peu de temps forts. On notera quand même une énorme occasion manquée par Antoine Griezmann (19e), un coup franc de Messi détourné par le portier adverse (62e) et un sauvetage de Marc André Ter Stegen sur une tête d’Enes Unal (60e).

Le Barça ne gardera donc que l’essentiel de cette confrontation. Les Catalans vont maintenant croiser les doigts pour que le Real trébuche au moins deux fois lors de ses trois dernières sorties. C’est loin d’être gagné, mais l’espoir fait vivre. Surtout lorsqu’on semble être à l’agonie totale.