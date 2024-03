LDC, quand l’élimination de Naples profite à la Juventus

Eliminé en 8es de finale de Ligue des champions contre le Barça, mardi soir, Naples offre un joli cadeau à la Juventus.

Mardi soir, le FC Barcelone et Naples étaient aux prises au Stade olympique Lluís Companys dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions de l’UEFA. Une rencontre largement remportée par les Culés qui s’étaient imposés sur le score de 3-1.

La Juve se réjouit de la défaite de Naples

Avec des buts de Fermin Lopez, Joao Cancelo et Robert Lewandowski, le FC Barcelone a pu composter son billet pour les quarts de finale de Ligue des champions, une étape jamais atteinte depuis 2020 après l’humiliation contre le Bayern (2-8) à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica, au Portugal. Avec cette défaite contre les Blaugrana, Naples est ainsi éliminé de la Ligue des champions. Mais la sortie précoce de Francesco Calzona et ses poulains profite à la Juventus Turin, qui jubile.

En effet, les Partenopei ont assuré à la Vieille Dame une qualification pour la prochaine Coupe du monde des clubs de la Fifa, organisée à l'été 2025 aux Etats-Unis avec 32 équipes. « Félicitations au Juventus FC pour sa qualification pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 ! Suite à l'élimination de SSC Napoli de la Ligue des champions, la Juventus est désormais assurée d'une place via la voie du classement européen et devient la 10ème équipe européenne à se qualifier pour le tournoi », a indiqué la FIFA dans un communiqué sur X (anciennement Twitter).

Les 10 équipes européennes déjà qualifiées

Qualifiée après l’élimination de Naples, la Juventus devient la deuxième équipe italienne à valider son ticket pour la prochaine Coupe du monde des clubs de la FIFA après l’Inter Milan. En dehors des deux formations italiennes, le Real Madrid, Manchester City, le Paris Saint-Germain, Chelsea, le Bayern Munich, le FC Porto, le Borussia Dortmund et Benfica ont déjà assuré leur qualification.

Il reste deux strapontins à décerner en Europe : un qui ira soit à l'Atlético de Madrid, soit au FC Barcelone, et un pour le potentiel vainqueur de la Ligue des champions de cette saison. Si le vainqueur de la Ligue des champions fait déjà partie des dix qualifiés, cela libèrera un strapontin supplémentaire, sachant qu'il ne peut y avoir que deux clubs par pays. Une exception existe toutefois si plus de deux clubs du même pays font partie des quatre derniers vainqueurs de la Ligue des champions.