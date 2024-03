Barcelone – Napoli : Porté par ses jeunes, le Barça file en quart (3-1)

Le Barça défiait Naples mardi en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Score final, 3-1.

Le gros choc du mardi en Ligue des Champions mettait aux prises le Barça au Napoli à Montjuic. Les deux équipes s’affrontaient pour le compte de la manche retour des 8es de finale après un nul à l’aller (1-1). Longtemps indécis, ce choc a finalement tourné à l’avantage des Blaugranas qui retrouvent enfin les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Le Barça démarre en force, Naples calme le jeu

Les esprits se chauffaient dès l’entame de match avec un Victor Osimhen qui était bien maitrisé par le jeune Pau Cubarsi, très attentif. Les jeunes catalans prenaient les choses en mains et ouvraient déjà le score pour le Barça. Bien servi par Raphinha, Fermin Lopez ajustait Meret d’un plat du pied imparable (1-0, 14e). A peine Naples se remettait de cette ouverture de score que les Blaugranas faisaient le break. Passeur sur le premier but, Raphinha était cette fois-ci à la conclusion d’une passe de Lamine Yamal, un autre jeune formé au club (2-0, 16e).

L'article continue ci-dessous

Getty

Sonnés par ce deuxième but, les Napolitains parvenaient à réduire le score avant la mi-temps. Trouvé par Di Lorenzo, Matteo Politano centrait en retrait pour Rrahmani qui concluait en une touche (2-1, 29e). Naples aurait même pu remettre les pendules à l’heure avant la pause si Ter Stegen ne sortait pas un arrêt de grande classe face à Di Lorenzo (34e).

Lewandowski douche Naples

En seconde période, les Partenopei revenaient avec de meilleures intentions et allumaient déjà les Blaugranas dès le retour des vestiaires. Sur sa première tentative, Kvhicha Kvaratskhelia touchait le poteau de Ter Stegen (48e). Naples insistait mais à l’instar du Géorgien, Di Lorenzo (51e) et Politano (54e) n’arrivaient pas à tromper Ter Stegen non plus.

Getty Images

Loin d’avoir levé le pied, le Barça continuait par se montrer menaçant sur le camp des visiteurs. Virevoltant, Raphinha butait sur Meret par deux fois (55e, 57e). En manque de réussite, Naples se faisait punir dans les dernières minutes par Robert Lewandowski qui mettait fin aux espoirs des Italiens en terminant une action initiée par Sergi Roberto et Ilkay Gundogan (3-1, 84e). Le Barça s’offrait ainsi Naples et retrouve les quarts de finale pour la première fois depuis quatre ans.