L'avenir d'Ibrahimovic à l'AC Milan reste incertain alors que Pioli appelle l'attaquant à rester

L'imposant attaquant impressionne toujours à 39 ans, mais la retraite est possible compte tenu de son âge avancé.

L'AC Milan adorerait retrouver Zlatan Ibrahimovic la saison prochaine, mais il ne sait pas encore si le prodigieux buteur suédois voudra continuer à jouer au plus haut niveau. Zlatan Ibrahimovic a marqué 15 fois toutes compétitions confondues lors de cette campagne après avoir presque pris sa retraite cet été. Son doublé dimanche a aidé l'AC Milan à enregistrer une précieuse victoire dans la course au titre, 4-0 sur Crotone.

Parti du côté de la MLS en pré-retraite, le géant suédois n'avait pas résisté à l'idée de revenir en Europe pour prouver qu'il n'était pas cramé. Après le match, l'entraîneur Stefano Pioli a déclaré qu'il appréciait toutes les qualités que Zlatan Ibrahimovic apporte à ses côtés, de la puissance de feu d'attaque au leadership émotionnel. Pioli, cependant, a admis que son attaquant était "fatigué" par une autre année durement disputée.

"Zlatan Ibrahimovic est heureux avec nous et je pense que la meilleure chose à propos de cette équipe est que les joueurs sont heureux", a déclaré Piolli à Sky Sports Italia après la victoire de Milan. "Nous sommes avec un grand club, tout le monde veut bien faire et je pense que c'est bien qu'il continue de jouer, et qu'il le fasse avec nous", a ajouté l'entraîneur italien. La présence de Zlatan métamorphose totalement l'AC Milan cette saison.

"Zlatan est fatigué"

Néanmoins, selon Stefano Pioli, Zlatan Ibrahimovic pourrait penser à la retraite à la fin de la saison, lui qui n'avait écarté aucune hypothèse lorsqu'il avait été invité à parler de son avenir dans le passé. "C'est un athlète très motivé, scrupuleux dans la façon dont il prend soin de son corps, de l'alimentation à la récupération. Il est fatigué, mais vous ne restez pas à ce niveau aussi longtemps sans prendre soin de vous", a analysé Pioli.

Alors que de nombreux grands clubs essaient constamment de trouver la prochaine grande star pour mener leur attaque, l'engagement de Milan envers Zlatan Ibrahimovic est quelque peu unique. Le club mène la Serie A avec un attaquant assez âgé pour être le père de certains de ses adversaires.

Si Milan n'avait pas Ibrahimovic dans son groupe l'année prochaine, y aurait-il une baisse significative du nombre de buts marqués ? Ils devront peut-être se ruer sur le marché des transferts pour un jeune attaquant cet été pour éviter ce résultat, d'autant plus que l'Inter Milan et la Juventus restent prêts à les dépasser à tout signe de faiblesse.