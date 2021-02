"Comme Zlatan, Ronaldo peut jouer jusqu'à 40 ans"

Un préparateur physique qui connait bien Cr7 le voit jouer encore très longtemps.

Cristiano Ronaldo est «un joueur hors norme», comme Zlatan Ibrahimovic dit l'ancien préparateur physique du Real Madrid et du Paris Saint-Germain Giovanni Mauri, deux joueurs qu'il voit jouer encore longtemps.

Le célèbre attaquant suédois de l'AC Milan s'approche rapidement de ce jalon. Ibrahimovic, qui a fait allusion à une autre prolongation de contrat avec les Rossoneri, aura 40 ans le 3 octobre. Ronaldo, quant à lui, fête son 36e anniversaire le 5 février, la star portugaise ne montrant aucun signe de ralentissement à la Juventus.

Des standards et des chiffres remarquables sont maintenus par le quintuple vainqueur du Ballon d’Or, avec des performances emblématiques à Manchester United et au Real Madrid suivis par d'autres du meme acabit à Turin.

Mauri a travaillé avec Ronaldo à Santiago Bernabeu, ayant fait partie du staff de Carlo Ancelotti dans divers clubs, et a été impressionné par la capacité et l’application de Ronaldo. Des qualités similaires ont été repérées chez Ibrahimovic au PSG, avec deux icônes modernes qui suivent maintenant les traces de Paolo Maldini, Alessandro Costacurta et Ryan Giggs.

Mauri a parlé à Tuttosport de Ronaldo et dela longévité dont il peut jouir: «Quand il est arrivé en Italie, j'ai dit qu'il était un joueur hors norme. Il s’est installé et il continue de marquer. Il suit la méthode que nous lui avons proposée à Madrid où le repos est une partie fondamentale".

«Le repos ne signifie pas seulement dormir. Ce n’est pas passif, mais il est fait d’exercices spécifiques qui visent à atteindre le bien-être musculaire, mental et articulaire. J'ai travaillé avec de nombreux footballeurs à la quarantaine, de Maldini à Costacurta. Quand j'étais au PSG, j'étais sûr qu'Ibrahimovic aurait joué jusqu'à 40 ans. Ce sont tous des athlètes d'une grande souplesse malgré leur force. Ibra a la mobilité d’un danseur malgré un poids de près de 100 kg. Cristiano Ronaldo fait partie de cette catégorie et peut jouer jusqu'à ses 40 ans. » Ronaldo a suggéré dans le passé qu'il chercherait à prolonger sa remarquable carrière aussi longtemps que possible, avec l'intention de passer une quatrième décennie au sommet du jeu mondial.