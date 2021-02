Ibrahimovic et Milan laminent Crotone

L’AC Milan n’a fait qu’une bouchée de Crotone ce dimanche à domicile. Zlatan Ibrahimovic a participé au festival offensif.

L’AC Milan n’a pas failli à sa tâche ce dimanche lors de la réception de la modeste formation de Crotone. Les Lombards n’ont fait qu’une bouchée de leurs opposants du jour, avec un succès par quatre buts d’écart.

Ibrahimovic fait parler la poudre

Zlatan Ibrahimovic a été le grand bonhomme de cette rencontre. Le Suédois a mis les siens sur la voie du succès à la demi-heure du jeu, en faisant mouche à la suite d’un excellent une-deux avec l’ex-Lillois Rafael Leao. Ce but était symbolique pour lui puisqu’il s’agissait de la 500e réalisation de sa carrière.

L'article continue ci-dessous

En seconde période, l’ancien Parisien a remis ça. A la 64e minute, il a repris du gauche un centre du Français Théo Hernandez. Le match était alors plié, mais le calvaire des visiteurs était loin d’être fini. Après avoir subi la loi d’Ibra, ces derniers se sont fait punir par Ante Rebic.

Rebic s’invite à la fête

L’attaquant croate y est allé de son doublé également (69e et 70e). A chaque fois, c’est en reprenant des services millimétrés du Turc Hakan Calhanoglu. Ça faisait 4-0 et ça aurait pu faire plus si les Rossonerri avaient converti leurs autres tentatives en fin de partie face à un adversaire totalement dépassé par les évènements.

Avec cette belle victoire, l’AC Milan consolide sa place de leader au classement de la Serie A. Les hommes de Pioli reprennent deux points d’avance sur leur ennemi juré de l’Inter.