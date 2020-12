Lampard : "Thiago Silva, la clé des espoirs de Chelsea en Ligue des champions"

Le défenseur des Bleus a déjà assumé un rôle de leader clé au sein de l'équipe et son entraîneur comptera sur lui dans les dernières étapes en Europe.

Frank Lampard admet que Thiago Silva doit jouer un rôle de leader clé dans la course à la conquête en de après avoir vu son équipe être tirée au sort pour affronter l'Atletico Madrid en huitièmes de finale de la compétition. Thiago Silva est arrivé du PSG lors d'un transfert gratuit en août après avoir perdu la finale 1-0 avec son ancienne équipe en Ligue des champions contre le .

Désormais, le joueur de 36 ans porte le brassard de capitaine pour l'équipe de Lampard, le défenseur polyvalent, Cesar Azpilicueta, se retrouvant de plus en plus sur le banc. En étant l'un des rares joueurs expérimentés signés par Chelsea ces derniers temps, Frank Lampard admet qu'il s'appuiera sur son international brésilien pour mener le groupe à travers toute course potentielle dans la compétition. "Il sera très important et il n’est pas le seul", a déclaré Lampard aux journalistes avant un voyage aux Wolves mardi.

"D'autres joueurs ont une expérience de la Ligue des champions dans ce qui est sans aucun doute la meilleure compétition de clubs du football mondial. Cela demande de la concentration ainsi que du talent parce que c'est tellement intense. Les joueurs qui ont été là et qui l'ont fait - Thiago était le capitaine dans une finale il n'y a pas si longtemps - pourront transmettre leur expérience et être très conscients de ces niveaux sur deux manches contre une équipe aussi expérimentée que l'Atletico", a ajouté le technicien anglais.

Plus d'équipes

Lampard prédit un champion d' avec moins de points que les années précédentes

Le tirage au sort avec l'Atletico a été décrit comme le plus difficile possible par Lampard, car ils occupent la deuxième position de la avec deux points de retard sur la . Chelsea a affronté la formation de Diego Simeone en phase de groupes en 2017. Après s'être battu si dur pour se qualifier pour la compétition la saison dernière, Lampard est ravi de se mesurer à l'un des entraîneurs les plus respectés. "J’aime une équipe qui est l’image de leur manager et je pense qu’il a certainement prouvé qu’au fil des années, il a été là avec la discipline de l’équipe, à quel point ils sont très forts avec leur plan de match", a ajouté Lampard.

L'article continue ci-dessous

"Quand vous les regardez, vous comprenez leur façon de jouer. Vous pouvez les regarder à la télévision, désactiver la couleur et vous comprendrez toujours que l'Atletico Madrid joue. Ils sont très sûrs de leur manière de jouer. Ils ont également des joueurs de qualité dans ce domaine et le manager dirige ce club depuis de nombreuses années, c'est donc une équipe européenne très confiante et expérimentée", a admis l'Anglais. L'apparition de Chelsea dans les dernières étapes de la Ligue des champions intervient dans une saison où un 250 millions d'euros ont été dépensé cet été pour de nouvelles recrues permettant au club de grandir.

Une récente défaite contre a mis fin à une série de 17 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, mais l'équipe de Lampard a été pressée de concourir pour remporter les titres dans toutes les compétitions. Lampard lui-même, quant à lui, a continué à minimiser les chances de son équipe, en particulier en , mais il admet que le total de points pour remporter le titre sera probablement inférieur cette saison. "C’est exactement là où nous en sommes cette saison, vous avez vu les résultats", a-t-il déclaré. "Nous l'avons ressenti ce week-end à Everton. Ils ont de bons joueurs; ils ont investi dans l'équipe, sont bien organisés et nous ont compliqué la tâche".

"En regardant les matchs d'hier, vous avez vu cela partout. Le championnat se resserre pour une raison quelconque. Les équipes se renforcent, elles sont bien organisées. J'ai senti que nos préparatifs avant la saison étaient légèrement différents, nous nous considérons donc comme un travail en cours. Nous pensons que nous avons déjà perdu des points que nous n'aurions peut-être pas dû perdre. Chacun le sentira dans son esprit et je pense que le nombre de points sera moindre. Je pense que nous devons essayer de nous assurer de maintenir nos niveaux pour continuer à nous améliorer", a conclu Lampard.