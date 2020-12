Chelsea - Petr Cech a rejoué avec les réserve

L'ancien gardien des Blues, aujourd'hui dans l'encadrement du club, a rechaussé les crampons pour aider l'équipe réserve.

Le retour de Petr Cech à ne s'est pas déroulé comme il l'aurait souhaité, puisqu'il a concédé deux buts lors de la victoire 3-2 sur en 2.

Le grand gardien des Blues a pris sa retraite professionnelle en 2019, après deux saisons à , mais il est revenu au sein de l'équipe d'entraîneurs de Chelsea plus tard dans l'année.

En octobre de cette année, son nom a étonnamment figuré dans l'équipe de Premier League de Chelsea, composée de 25 joueurs, et le club a confirmé qu'il était inclus comme solution en cas d'urgence.

Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero devancent Cech dans la hiérarchie des gardiens de but, il est donc peu probable qu'il puisse obtenir du temps de jeu dans l'équipe première.

Cependant, il a été désigné comme titulaire contre Tottenham lors du match de Premier League 2 lundi soir. Cech, qui a fait 494 apparitions au cours d'une carrière de 11 ans à Chelsea qui lui a valu 13 titres, était le personnage principal sur le terrain, mais il a mal commencé en concédant un but après seulement trois minutes.

Le gardien de but n'a guère pu empêcher Jubril Okedina de marquer, après qu'un ballon provenant d'un corner ait été renvoyé dans la surface.

Tottenham domine complètement la première période et Cech concède un nouveau but à nouveau à la 17e minute. Il commence à venir chercher un centre de Harvey White, mais le ballon est trop compliqué et Cech se retrouve dans le no man's land, Dane Scarlett le battant d'une excellente tête.

Chelsea s'améliore considérablement après la pause et les buts rapides de Marcel Lewis et Myles Peart-Harris lui permettent d'égaliser.

Cech a peu à faire en seconde période - sa seule action de jeu est un centre dans le temps additionnel - jusqu'à la 73e minute, où une bagarre éclate après un mauvais tacle d'Alfie Devine sur Danny Drinkwater.

L'article continue ci-dessous

Les deux joueurs ont reçu des cartons rouges, et Cech est sorti pour jouer le rôle de pacificateur et faire sortir le jeune Devine de Tottenham afin de s'assurer qu'il n'ait pas d'autres problèmes.

Chelsea continue de dominer et les buteurs Lewis et Peart-Harris combinent pour le but de la victoire à la 88e minute - le premier coupe le ballon pour que le second puisse conclure et envoie les Blues en haut du tableau.

Cech n'était pas le seul nom légendaire à apparaître sur le terrain de Kingsmeadow, puisque Maurizio Pochettino - fils de l'ancien patron de Tottenham Mauricio Pochettino - est entré en fin de match comme remplaçant côté Spurs.