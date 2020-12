Everton-Chelsea (1-0), Everton surprend Chelsea

Un penalty en début de match, et Everton a profité du manque de réalisme offensif de Chelsea pour renouer avec la victoire.

Dominateur dans le jeu pendant une large partie de la rencontre, ne sera pas parvenu à trouver la solution pour marquer ce samedi soir. Cueillis à froid par un penalty concédé sur un erreur d'Edouard Mendy, les Blues perdent trois points.

Le début de rencontre est plutôt à l'avantage des Toffees, qui se montrent les plus dangereux. Une bonne entame récompensée avec cette sortie kamikaze d'Edouard Mendy, en retard et qui percute Calvert-Lewin pour offrir un penalty aux hommes de Carlo Ancelotti. Sigurdsson ne se prive pas pour donner un rapide avantage aux siens (1-0, 22e).

Un but qui va progressivement réveiller les Blues, qui mettent peu à peu le pied sur le ballon. continue de se projeter en contres pour faire passer quelques frissons dans le dos de Thiago Silva et ses partenaires, mais Chelsea va mieux.

Mais malheureusement pour Franck Lampard et ses hommes, la réussite les fuit. Pickford s'interpose sur un coup-franc de Reece James, qui trouve le poteau deux minutes plus tard. Le gardien anglais est encore décisif devant Zouma, bien trouvé en retrait par Giroud.

Au retour des vestiaires, c'est ensuite sa barre qui prive Havertz de l'égalisation sur un joli lob après une sortie manquée. Chelsea ne parvient pas à revenir et s'expose aux contres des locaux, qui croient obtenir un deuxième penalty pour une faute de Chilwell sur Iwobi. Problème : Calvert-Lewin était hors-jeu en amont dans l'action.

Chelsea n'y arrive pas et le rythme retombe peu à peu. Olivier Giroud se met tout de même en évidence, mais sa reprise de près s'envole dans les tribunes d'un Goodison Park où les 2000 spectateurs présents ne boudent pas leur plaisir.

Avant cela, Mount avait trouvé une troisième fois les montants de Pickford sur un coup-franc lointain, alors que le portier semblait cette fois battu. Chelsea laisse finalement échapper trois points précieux dans la course au titre et suivra de près les résultats de et , ce dimanche. Une victoire qui permet en revanche à la bande de Carlo Ancelotti de se replacer à la septième place, à un petit point du Top 4 avant de retrouver Leicester en milieu de semaine.