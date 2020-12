Lampard: "Nous avons manqué de caractère et il y aura des changements"

Le patron des Blues prévoyait déjà de faire tourner son équipe face à Aston Villa, mais il envisage également d'écarter des joueurs sur le long terme.

La défaite face à laisse un goût amer chez les Blues. L'entraîneur de , Frank Lampard, a admis qu'il envisageait de laisser tomber des joueurs avant la visite d' à Stamford Bridge lundi. Arsenal pourtant en difficulté ces dernières semaines était la dernière équipe à vaincre Chelsea après avoir remporté une victoire méritée 3-1 à l'Emirates Staidum le lendemain de Noël, la troisième défaite en quatre matchs pour les Blues.

Lampard a été frustré et a critiqué ses joueurs qui ont particulièrement mal performé en première mi-temps. Maintenant, après avoir martelé ses joueurs pour "ne pas suivre les bases", Lampard a admis qu'il y aura des conséquences après une mauvaise série. "La première mi-temps a certainement été notre pire performance de la saison pour autant que je l'ai vu", a déclaré Lampard aux journalistes avant le choc de son équipe avec Villa.

"Nous avons manqué d'énergie. Nous sommes en mesure, lors des quatre derniers matchs, d'en perdre trois et d'en gagner un seulement. Cela nécessite donc une réaction. Ils ont manqué de caractère et les joueurs le savent. La première mi-temps nous en manquions. Deuxième mi-temps, nous ne l'avons pas fait, pour être honnête, et il y aura des joueurs qui en sortiront avec du crédit pour les performances de la seconde. Je ne vais pas généraliser que c’est le cas parce que ce n’est pas le cas. Mais aujourd'hui, nous l’avons fait et le football vous punira si vous vous présentez et que vous manquez ce genre de bases dans votre jeu", a expliqué l'Anglais.

"Il y aura des changements et je le savais de toute façon. Je ne vais certainement pas tout changer à propos de la rapidité d'exécution après notre performance d'aujourd'hui. Ce n'est pas pertinent. Nous jouons deux matchs en deux jours et des changements se seraient produits Certains d'entre eux se produiront en raison de la façon dont le jeu s'est déroulé et les gens devront entrer et injecter de l'énergie et de la personnalité", a ajouté Lampard.

Lampard veut sortir de la crise au plus vite

Chelsea doit compter le coût de ses efforts dans le derby de Londres avant le match contre l'équipe de Dean Smith, qui est l'une des sept équipes au-dessus d'eux en après 15 matchs. Avant le match, Lampard a confirmé que Hakim Ziyech est toujours blessé, mais a laissé entendre que Callum Hudson-Odoi commencerait. Le joueur de 20 ans était l'un des rares joueurs brillants sur le banc contre les Gunners après avoir remplacé à la pause un Timo Werner hors de forme. "Certaines personnes voulaient nous parler de prétendants au titre mais je n'ai jamais accepté cela parce que nous ne sommes pas là", a-t-il ajouté.

"Cela prend du temps à construire et des jours comme aujourd'hui sont ceux dont nous devons tirer de grandes leçons. Vous apprenez sur les joueurs et les joueurs doivent apprendre sur eux-mêmes. Certains d'entre eux sont jeunes et certains d'entre eux sont nouveaux en Premier League et ces moments difficiles sont des choses que nous devrons traverser. Je ne pense pas que cette saison allait être simple, gagner chaque semaine. Nous sommes devenus confiants et nous nous sommes retrouvés dans une position où nous ne perdions pas de matchs et ne gagnions pas beaucoup de matchs. Lorsque vous perdez quelques matchs, les choses deviennent beaucoup plus difficiles et le seul moyen d'en sortir est le combat et le travail acharné", a justifié l'entraîneur des Blues.

"C'est ce que je vais inculquer aux joueurs - cette idée - parce que c'est le seul moyen de sortir. de ce qui est une petite période difficile pour nous". Chelsea affronte Aston Villa en forme avant la visite à après le nouvel an. Lampard a parlé de son respect pour l'équipe des Midlands et de l'impact que son compatriote légendaire, joueur de Blues, John Terry a eu en tant qu'entraîneur adjoint de Villa. "Je suis sûr que John a une influence car il est l’un des plus grands défenseurs centraux qui a joué en Premier League pour l’ et dans le monde pendant longtemps et une richesse absolue de connaissances", a-t-il ajouté.

"Sa contribution sera inestimable pour Dean Smith et tout le personnel et l’équipe travaillent dur. Vous avez vu une grande amélioration et je suis sûr qu’il y a beaucoup de travail acharné dans les coulisses de John et de tout le personnel. Je pense que c'est une bonne équipe avec de très bons joueurs individuels. Ils ont très bien ajouté à leur effectif hors saison. Un bon manager, un bon staff et des bons joueurs qui jouent bien et ils sont dans un très bon moment. Je ne suis pas complètement surpris. Ce sera un match difficile", a conclu Frank Lampard.