Arsenal - Chelsea (3-1), les Gunners surprennent les Blues

Lors du choc au sommet de la 15e journée de Premier League, Arsenal a infligé une leçon de football à Chelsea, avec une victoire par 3 buts d’écart.

C’est un coup de tonnerre qui est survenu ce samedi dans le championnat anglais. L’affiche du Boxing Day, opposant à , a tourné à l’avantage des Gunners. Ces derniers étaient pourtant englués dans une profonde crise, mais ils ont su trouver les ressources pour signer leur meilleure performance de la saison. Elle fut matérialisée par un brillant succès.

Métamorphosés, les hommes de Mikel Arteta ont livré un match de grande qualité, alors que de nombreux joueurs manquaient à l’appel, tels que David Luiz, Gabriel ou Pierre-Emerick Aubameyang. L’entraineur espagnol a dû aligner un onze rajeuni, mais cela lui a souri. L’équipe a joué sans complexes et a puni son adversaire du jour. Un adversaire qui, de son côté, était totalement à la ramasse.

Un Arsenal sans pitié

Le match a basculé peu après la demi-heure du jeu suite à une faute de Reece-James dans la surface. Le pénalty était inévitable et c’est Alexandre Lacazette qui s’est chargé de le transformer avec succès. Avec ce but, les locaux étaient lancés et c’est un avantage dont ils ne se sont pas contentés.

Libérés, et sentant l’occasion idéale pour se rassurer, les Gunners ont continué à mettre la pression sur leurs opposants. C’est ainsi qu’ils parvenaient logiquement à doubler la mise juste avant la pause. De retour dans le onze de départ, Granit Xhaka a assuré le break sur un remarquable coup franc. Le répondait ainsi idéalement aux critiques qu’il a essuyées récemment, dont celles très acides de Patrice Evra.

Au retour des vestiaires, la physionomie du match n’a pas changé. L’équipe d’Arteta a continué à imposer sa loi et à la 56e minute le jeune Bukayo Saka parvenait à corser l’addition. L’ailier anglais trouvait la faille d’une frappe soyeuse du droit, qui a complètement lobé Edouard Mendy. Ça faisait 3-0 et ça aurait pu faire 4-0, si la transversale n’avait pas repoussé une tentative de Mohamed Elnenny à dix minutes du terme.

Le réveil inutile de Chelsea

La fin de match a vu Chelsea se ressaisir. Mais, ce fut un réveil tardif et non concluant. Abraham a certes réduit le score à la 85e d’une déviation de la poitrine, mais son coéquipier Jorginho a manqué le pénalty qui aurait pu tout relancer. Ou plutôt c’est Bernd Leno qui l’a repoussé. Est-ce la preuve que la réussite sourit enfin à Arsenal ?