Mount : "Une dure leçon pour Chelsea contre Arsenal"

Les Blues ne sont plus que septièmes de Premier League après une défaite inattendue lors du derby contre Arsenal (3-1).

Le milieu de terrain de , Mason Mount, dit que lui et ses coéquipiers doivent être impitoyables alors qu'ils tentent de se remettre d'un derby complètement raté contre .

Bien trop peu dangereux jusqu'aux dix dernières minutes de la rencontre, les hommes de Frank Lampard ont sombré défensivement, concédant un penalty par Reece James, un joli coup-franc direct de Granit Xhaka et un but aussi chanceux que magnifique signé Bukayo Saka en début de seconde période. La réduction du score de Tammy Abraham en toute fin de match aura été vaine, Jorginho manquant ensuite le penalty du dernier espoir.

"Nous devons être durs avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas commencer un match comme ça et nous attendre à ne pas être menés 2-0 à la mi-temps. C'est une dure leçon, nous devons l'apprendre et nous devons faire mieux la prochaine fois", a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

"C'est quelque chose où nous devons nous considérer comme des joueurs. Nous n'avons pas commencé le match comme nous devrions le faire. Nous représentons Chelsea, nous sommes un grand club et nous devons vraiment nous regarder en tant que joueurs et dire que cela n'était pas suffisant.

"Nous savons que c'est un grand derby de Londres et nous devons commencer le match bien mieux que nous ne l'avons fait."

Il espère voir son équipe rebondir avec la réception d' ce lundi déjà. "Nous sommes de grands joueurs, nous pouvons donc nous réunir et rebondir après cette performance", a-t-il ajouté.

"C'est probablement mieux d'avoir ce nouveau match rapidement parce que maintenant nous regardons vers un autre match. Celui d'Arsenal est derrière nous, il y a encore de grandes choses sur lesquelles nous devons travailler.

"Mais maintenant nous avons cela un jour avant notre prochain match et nous pouvons le mettre derrière la tête et aller vraiment à Villa avec un état d'esprit fort, en commençant le match très bien et en espérant bien faire dans le jeu."

L'équipe de Frank Lampard occupe actuellement la septième place du classement de la , après avoir disputé l'intégralité des 15 journées depuis le début de la saison.

Ils sont cependant au milieu d'une période bien décevante, avec trois défaites dans leurs quatre derniers matchs. Après avoir clôturé leur calendrier 2020 contre Villa, ils pourront se tourner vers leur premier match de la nouvelle année, le 3 janvier contre .