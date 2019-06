L'accusatrice de Neymar entendue pendant six heures par la police de Sao Paulo

Najila Trindade a témoigné devant les autorités locales à la suite de son affirmation selon laquelle elle aurait été violée par la star du PSG.

La jeune femme de 26 ans qui a accusé Neymar de viol a eu à témoigner vendredi devant la police de Sao Paulo pendant six heures. Najila Trindade a été escortée au poste de police par des agents aux alentours de midi, une veste noire couvrant sa tête, à travers une mêlée de médias pour livrer ensuite son témoignage. L'interrogatoire a duré six heures. Après cela, elle a été conduite hors du poste de police par son avocat et n'a pas parlé aux journalistes.

Bien que le dépôt d'une plainte contre Neymar a été confirmée, la police brésilienne a gardé le silence sur l’affaire et aucun détail du témoignage de Mme Trindade n’a été rendu publique. Cette dernière avait été auparavant interviewée par SBT Brasil, une chaîne de télévision brésilienne, détaillant sa version des événements qui auraient eu lieu le 15 mai dans un hôtel de Paris, les qualifiant d'"une agression accompagnant le viol".

Elle a affirmé que bien que son intention était d'avoir des relations sexuelles avec l'étoile brésilienne, elle lui a demandé de porter un préservatif et assure qu'il a refusé et est devenu agressif. Neymar a nié les accusations et n'a été accusé d'aucun crime. Il n'a pas encore témoigné devant les autorités au sujet de l'allégation en question.

La star brésilienne a dû jusque-là s'expliquer uniquement sur la publication de vidéos et de messages sur son Instagram de son accusatrice et sans l'autorisation de celle-ci. Les messages et les images en question avaient été postés dimanche dernier pour se défendre contre les accusations dont il était la cible. Il les a retirés quelques heures après.

Le père de Neymar a déclaré qu’il préférait «un crime commis sur Internet au viol» et a ajouté que les images étaient censurées et que le nom de la femme n’était pas révélé.

Après avoir témoigné jeudi pour cette enquête dans l'enceinte de Virtual Crimes, Neymar a remercié les fans de leur soutien, tandis que son avocat, Maira Fernandes, affirmait avoir la certitude que son client serait innocenté.

Concernant l'aspect du terrain, Neymar est malheureusement out pour la Copa America après s'être blessé à la cheville lors d'un match amical contre le Qatar (0-2). Le PSG a publié jeudi un communiqué dans lequel il faisait savoir qu'il évaluerait la blessure de sa vedette pour déterminer ensuite sa durée d'indisponibilité.

Neymar a été remplacé par le milieu offensif de Chelsea, Willian, dans la liste des 23 du Brésil pour la Copa America. Pour la Selecao, le tournoi débutera contre la le 14 juin prochain.