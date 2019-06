Le PSG réagit à la blessure de Neymar

Dans un communiqué publié sur son site, le PSG a livré son plan concernant la blessure de Neymar et le traitement envisagé.

Mercredi soir, lors du match amical opposant le au , Neymar a eu la terrible malchance de se blesser à la cheville. Un coup suffisamment sérieux pour l'amener à déclarer forfait pour la Copa America, compétition à laquelle il comptait prendre part cet été avec les Auriverde.

La star barcelonaise s'est blessée avec sa sélection. Toutefois, ce n'est pas à la CBF mais à son club du PSG d'évaluer et traiter sa blessure pour ensuite le remettre sur pied. Et c'est ce que les Franciliens envisagent de faire très rapidement, si l'on se fie au communiqué qu'ils ont publié jeudi soir.

Dans un message rendu publique sur son site et ses réseaux sociaux, le PSG a précisé que Neymar souffre "d’une entorse sévère du plan latéral externe de la cheville droite". Les craintes affichées dès la sortie du joueur du terrain se sont donc vérifiées.

... international brésilien du sera réévaluée par le Département médical du Club dans les 72 heures à venir afin de définir la démarche thérapeutique à suivre et d’établir le pronostic, à savoir le délai d’arrêt du joueur consécutif à cette blessure. [2/2] — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 6 juin 2019

Un verdict sous 72 heures ?

Paris a ensuite indiqué que l'international brésilien "sera réévaluée par le Département médical du Club dans les 72 heures à venir afin de définir la démarche thérapeutique à suivre et d’établir le pronostic, à savoir le délai d’arrêt du joueur consécutif à cette blessure".

Les Parisiens restent donc prudents et ne se prononcent pas pour l'instant sur la durée d'indisponibilité de leur joueur vedette. Au Brésil, pourtant, de nombreux médias ont déjà commencé à évoquer une longue absence de l'ancien Barcelonais, et qui serait comprise entre huit semaines et six mois. Allan Simon, l'ancien médecin de l'Equipe de , s'est aussi exprimé sur le sujet et s'est montré plus optimiste pour ce qui est d'un retour rapide de Neymar sur les terrains.