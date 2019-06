Neymar remercie les supporters pour leur soutien et son avocate veut prouver l'innocence de la star du PSG

L'attaquant du Paris Saint-Germain a témoigné à la police au sujet des images et de vidéos divulguées sur les médias sociaux.

Neymar a remercié ses fans pour leur soutien suite aux accusations de viol proférées contre la star du . Son avocat s'est engagé à prouver l'innocence de l'attaquant.



La police de Sao Paulo a confirmé à Goal qu'une plainte avait été déposée contre le joueur brésilien de la part de la jeune femme rencontrée à Paris.



La police ne discuterait pas des détails de l'enquête en cours à la suite de la plainte déposée par la jeune femme, le 31 mai.



Le média brésilien UOL a été le premier à signaler les accusations et les déclarations faites aux autorités restent confidentielles.



Neymar nie les accusations et son camp maintient l'innocence du jeune homme de 27 ans, affirmant qu'il était la cible d'une tentative de chantage, alors que le père du joueur pense qu'il s'agit d'un coup monté.



Neymar a été contraint de quitter la pelouse mercredi après 21 minutes lors du match opposant le à , en raison d'une blessure à la cheville. Il a depuis été confirmé qu'il était forfait pour la Copa America de cet été.



Jeudi, Neymar a témoigné devant la police de Rio de Janeiro au sujet d’un message publié dans les médias sociaux, qui contiendrait, sans l’autorisation de la femme, des images et des vidéos de celle-ci, ce qui pourrait constituer une violation de sa vie privée en ligne.





Le joueur du Paris Saint-Germain a posté une vidéo sur Instagram dans les premières heures de dimanche matin dans le but de se défendre publiquement contre les allégations de viol.



La police brésilienne n'a fait aucun commentaire sur les allégations de la femme et n'a accusé Neymar d'aucun crime.



Il est arrivé jeudi à Rio de Janeiro, où il a été interrogé pendant plus d'une heure et a été invité à donner sa version des événements concernant la publication sur les médias sociaux.



S'adressant à des journalistes extérieurs à l'enceinte, il a déclaré: "J'aimerais vous remercier tous pour votre soutien, les messages que j'ai reçus, mes fans. Je ressens leur amour, je ne peux que les remercier tous."



L'avocate de Neymar, Maira Fernandes, a également parlé brièvement aux médias et a déclaré qu'elle était confiante dans l'innocence de son client.



"Nous voulons prouver l'innocence de notre client. Nous sommes très confiants à ce sujet", a-t-elle déclaré.



"Neymar a donné son témoignage [concernant les photos et vidéos divulguées sans autorisation], il a tenu à venir le plus tôt possible pour clarifier tout ce qui concerne cette affaire. Nous sommes convaincus que nous prouverons l'innocence de notre client. Ce processus est secret, mais il a donné toutes les clarifications nécessaires."



L’accusatrice, Najila Trindade, s’est entretenue avec la chaîne de télévision brésilienne SBT Brasil plus tôt cette semaine, décrivant ses interactions avec Neymar à la suite des allégations selon lesquelles l’attaquant de 27 ans l’aurait violée.