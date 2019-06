Neymar Sr : "Je préfère un cybercrime plutôt qu'un viol"

Le père de Neymar a contre-attaqué à la suite des reproches faites à son fils pour avoir partagé des photos intimes avec celle qui l'accuse de viol.

Neymar a posté une vidéo sur Instagram dimanche matin dans le but de se défendre publiquement par rapport à la plainte déposée à la police brésilienne le vendredi 31 mai et qui l'accusait de viol. Sa décision de partager des photos nues de la femme à l'identité iconnue et sans autorisation a amené la police à ouvrir une enquête sur l’attaquant au . Neymar aurait prétendument enfreint des lois en vigueur dans son pays sur le respect de la vie privée.

Goal confirme que la police s'est rendue lundi au centre d’entraînement de l’équipe nationale du Brésil, à Granja Comary, pour informer officiellement l'attaquant du PSG de cette accusation. Entre-temps, la vidéo que le joueur a publiée a été retirée d’Instagram par le site en question. Neymar Sr a aussi réagi à ce sujet, en déclarant qu'il aurait préféré que son fils commette "un crime sur Internet plutôt qu'un viol".

"Nous n'avions pas le choix [d'afficher le contenu de la vidéo]", a déclaré lundi le père de Neymar à Band, une chaîne de télévision brésilienne. "Je préfère un crime sur Internet plutôt qu'un viol. C'est Instagram qui a accepté la vidéo. Selon les règles Instagram, c'était normal. Il a censuré les images, le nom [de la victime présumée]. Il avait besoin de se défendre rapidement. Mieux vaut dire la vérité et montrer ce qui s'est passé. Nous étions au courant du chantage, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'elle aille voir la police."

Le père de Neymar a également révélé des détails supplémentaires sur la rencontre qui a eu lieu à Paris le 15 mai. La victime présumée s'est rendue dans un hôtel à Paris pour rencontrer son fils via un vol spécial. Neymar Sr, qui est également l’agent de son fils, a affirmé que le footballeur avait été effrayé par la victime présumée qui avait enregistré leur rencontre le 16 mai, et ce au lendemain de l’accusation de la jeune femme de 27 ans.

L'article continue ci-dessous

Les représentants de la plaignante auraient demandé de l'argent au clan Neymar

"Le ressentiment qu'elle avait eu était que Neymar ne lui avait pas accordé l'importance qu'elle attendait et était allé s'entraîner ce jour-là [le 16 mai], a-t-il ajouté. Elle le voulait quand même. Le deuxième jour, quand il s'y est rendu, il a vu son téléphone portable et s'est rendu compte qu'elle enregistrait. Nous savions qu'il serait important de publier la vidéo [sur Instagram]. Elle voulait l'agresser. Il est allé au lit, a essayé de la calmer ... Neymar lui-même était calme, a quitté l'hôtel et lui a donné le billet pour rentrer au Brésil."

Le père de Neymar a également appuyé les affirmations de son fils dans la vidéo Instagram et la déclaration officielle de son équipe de relations publiques selon lesquelles il aurait été victime du chantage de l’avocat prétendant représenter la femme. "Lorsque nous avons réalisé que cela allait être rendu publique et qu'il y aurait extorsion, nous avons parlé à nos avocats et avons invité ces personnes à comprendre ce qu'elles voulaient", a ajouté Neymar Sr, montrant durant l'interview télévisée les images de l'avocat présumé arrivant au fameux rendez-vous. "Quand ils nous ont dit qu'ils voulaient de l'argent, nous avons refusé. Un avocat m'a dit que c'était le représentant de cette femme [victime présumée]", a-t-il poursuivi.

La police brésilienne n’a accusé Neymar d’aucun crime et la sélection nationale brésilienne est impatiente de voir cette affaire se tasser afin de préparer sereinement la Copa America, qui démarre la semaine prochaine. L’ancienne star de Barcelone fait partie d’un groupe auriverde qui espère remporter un tournoi où il n'a même plus joué les demi-finales depuis 2007.