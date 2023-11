La terrible annonce de Papin sur la fin de carrière de Mbappé

Jean-Pierre Papin a fait une prédiction étonnante sur la fin de carrière de Kylian Mbappé.

Samedi dernier, Kylian Mbappé a atteint la barre symbolique des 300 buts en carrière lors de la victoire éclatante de la France contre Gibraltar. Une performance réalisée par le natif de Bondy avant l’âge de 25 ans, contrairement à des joueurs comme Ronaldo, Messi ou encore Thierry Henry. Obnubilé par le talent du capitaine des Bleus, Jean-Pierre Papin, qui a arrêté sa carrière, à 340 buts, prédit toutefois, une fin terrible à Kylian Mbappé.

Papin ébloui par le talent de Mbappé

Jean-Pierre Papin n’a pas les mots devant l’exploit de Kylian Mbappé, habitué à battre des records de précocité depuis ses débuts à l’AS Monaco. « Une telle précocité, une telle régularité, c’est rare, presque unique. La barre est tellement haute et à chaque fois, il la repousse. La question, c’est : est-ce qu’il peut faire plus ? Je pense que oui, que c’est quelqu’un qui, sans blessure, peut arriver dans une carrière à inscrire, sur les prochains saisons, entre 45 et 55 buts par an pendant des années. Il ne doit surtout pas se fixer d’objectifs ou de limites », lance Jean-Pierre Papin au micro de l’Equipe.

La prédiction de JPP sur la fin de Mbappé

La régularité de Kylian Mbappé à battre des records à un si jeune âge peut laisser penser qu’il pourrait se rapprocher de celui du meilleur buteur de l’histoire un jour. Mais JPP est modéré sur la limite de buts du meilleur buteur du PSG. « Mille. Non, j’abuse. Mais Kylian, c’est lui qui décidera tout simplement. Pour le côtoyer un peu, je sais qu’il respire le football, qu’il se prépare bien. Je lui souhaite de doubler son total de buts d’ici quatre à cinq ans », poursuit l’ancien international français. Par ailleurs, Jean-Pierre Papin pense qu’à la longue, Kylian Mbappé va perdre certaines de ses capacités et qu’il devra se réinventer pour continuer à être aussi performant. « Il va peut-être perdre un peu de vitesse, mais il restera plus rapide que beaucoup. Un joueur avec son intelligence de jeu jouera les coups différemment, avec l’expérience de quelqu’un qui aura vécu ces situations-là des dizaines et des centaines de fois. Et puis il y a quelque chose qu’il ne faut pas oublier, c’est son dernier geste. Et ça, il l’aura toujours », confie-t-il.