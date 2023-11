Kylian Mbappé rend fou Thierry Henry

Kylian Mbappé fait perdre la tête à Thierry Henry. Le sélectionneur des Espoirs n’a plus de mots pour qualifier le natif de Bondy.

La France a surclassé Gibraltar samedi lors de l’avant-dernière journée des éliminatoires de l’Euro 2024 (14-0). Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé a atteint la barre des 300 buts en carrière, club et sélection confondus. Une performance que l’attaquant du PSG (24 ans) a réalisée avant l’âge de 25 ans, contrairement à des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema ou encore, Thierry Henry. Ce dernier justement, est ébloui par le talent du joueur passé par l’AS Monaco, tout comme lui.

Thierry Henry bluffé par Kylian Mbappé

En conférence de presse dimanche, le sélectionneur de l’Equipe de France a réagi à l’exploit de Kylian Mbappé. « Je l’ai déjà dit, ce qu’il fait, c’est n’importe quoi ce petit. Qu’est-ce que vous voulez dire? Il nous habitue tellement à (il cherche ses mots)… c’est juste incroyable. Et puis, il ne joue même pas vraiment dans l’axe quoi. Il est partout, en fait. Ce n’est pas le vrai buteur instinctif. Il met des buts. C’est un joueur qui met des buts, qui met des passes, qui sait à peu près tout faire. Il peut bien sûr peaufiner certains trucs, mais là n’est pas le débat. Arriver déjà à 300 buts…», lance Thierry Henry, lui qui s’est arrêté à 360 buts dans toute sa carrière.

L'article continue ci-dessous

Getty

Henry fustige les critiques sur Mbappé

Habitué à battre des records de précocité, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’est pas pour autant épargné par les critiques comme celle de Luis Enrique il y a quelques semaines. Des remises en cause auxquelles Thierry Henry répond. « C’est un peu le problème quand tu es très très très fort, c’est que les gens voient souvent ce que tu ne fais pas, ce que tu as raté ou quand tu n’as pas été bon. Maintenant, c’est vrai qu’on est un peu exigeants avec lui. Mais il n’avait pas qu’à être aussi bon (sourire). Blague à part, je le dis souvent, soyons contents qu’il soit français. Il a déjà deux finales de Coupe du monde, il met un triplé en finale de Coupe du monde, malheureusement, il ne la gagne pas (2022). Une fois, il marque, il la gagne (2018). Il a déjà 300 buts, certains n’ont pas mis ça à l’entraînement. C’est juste extraordinaire. Continuons à le regarder », poursuit Thiery Henry dans des propos rapportés par RMC Sport.

Pas de pression sur Mbappé

La fréquence de Kylian Mbappé à marquer autant de buts à un si jeune âge peut laisser penser qu’il pourrait atteindre la barre des 1000 buts avant la fin de sa carrière. Thierry Henry se refuse de mettre une telle pression sur le capitaine des Bleus mais pense que cela dépendra uniquement de lui. « 1.000. Non, j’abuse. Kylian, c’est lui qui décidera. Pour le côtoyer un peu, je sais que c’est un mec qui respire football, qui se prépare bien, qui ne fait pas tout et n’importe quoi (…) Le professionnalisme, l’envie de jouer. Il est toujours là (…) A un moment donné, on voit ce qu’il fait, mais on oublie le travail qu’il fait à côté. Le faire d’arriver à maintenir un tel niveau à répétition, chapeau bas! », conclut Henry au sujet de Mbappé.