La revue de presse après PSG - Real Madrid (3-0)

La presse ibérique n'a pas été tendre ce jeudi avec le Real Madrid, au lendemain de la lourde défaite concédée face au PSG.

Le a lourdement chuté mercredi à l'occasion de son premier match de Ligue des Champions. En déplacement à Paris, l'équipe de Zinedine Zidane a essuyé une véritable correction, avec trois buts pris et aucun marqué. Une déroute qui a valu aux Merengue de sévères critiques ce jeudi matin dans la presse espagnole.

Les quotidiens phares de l'autre côté des Pyrénées ne sont pas allés de main morte pour décrire la piètre prestation d'Eden Hazard et ses coéquipiers au Parc. Le quotidien As a même titré "Sans Âme" ("Sin Alma") à sa Une avec la photo de Karim Benzema se prenant la tête à deux mains.

Marca, l'autre quotidien à gros tirage de la capitale espagnole, a été moins critique, mais a aussi souligné qu'il était "impossible d'aller loin en Europe" avec ce genre de prestation. "Asi no se puede ir por Europa". Et, en illustration, ils ont proposé la photo d'Angel Di Maria, l'ancien ange de Bernabeu venu punir le Real sans la moindre pitié.

Les journaux de Madrid n'ont pas été les seuls à buzzer sur ce naufrage au Parc des Princes. Même ceux de Catalogne ont réservé leur page principale à ce résultat. Comme toujours, ils n'ont pas manqué l'occasion de se réjouir des malheurs du rival, à l'instar de Sport qui a titré "Ecrasés" (Atropellados!).

L'article continue ci-dessous

Enfin, El Mundo Deportivo s'est montré un peu plus sobre et s'est contenté d'un "El Madrid KO", en affichant la détresse de Benzema. Et on n’a pas manqué aussi de souligner le contraste avec la prestation de l'Atletico, auteur lui d'une belle remontada face à la (2-2).

S'ils n'avaient pas le moral dans les chaussettes à la suite de leur débandade en terre parisienne, Raphaël Varane et ses coéquipiers ont de quoi l'avoir ce jeudi ne jetant un œil sur la presse de leur pays. Si tant est qu'ils en aient la force.