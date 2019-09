PSG - Real Madrid (3-0), Di Maria et le PSG matent le Real

Bien que privé de la MCN, le PSG a aisément dominé le Real Madrid lors de son premier match de C1. Une victoire qui porte la signature de Di Maria

Le PSG n’a pas manqué ses débuts en Ligue des Champions ce mercredi. Alors qu’on lui promettait une soirée délicate face au en raison notamment de plusieurs défections importantes qui ont touché son effectif (Cavani, Mbappé et Neymar), le champion de a fait plus que répondre aux attentes contre le club le plus titré d’Europe. Porté par un Angel Di Maria en état de grâce, les joueurs de la capitale l’ont emporté fort logiquement 3-0.

Une première période parfaite

Il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir les Parisiens prendre les devants à la marque. Dès la 14e minute, le plus dur a été fait avec une belle action collective qui fut conclue d’un joli pointu par El Fideo. C’était la première grosse opportunité des locaux, et elle a fait mouche, tandis que le Real a manqué l’ouverture du score juste avant à cause d’un brillant arrêt de Keylor Navas.

A 1-0, le PSG a encore plus gagné en confiance, devenant maitre des débats. Le Real n’était pas ridicule, mais avait beaucoup de mal à franchir le dernier rideau francilien, la faute notamment à Idrissa Gueye, auteur d’un travail de récupération exceptionnel devant la défense. Les hommes de Tuchel dominaient donc, et c’est sans surprise qu’ils parvenaient à doubler la mise à la 33e. En verve, c’est encore Di Maria qui s'est chargé de faire trembler les filets. D’une frappe sèche du gauche à l’entrée de la surface, suite à un service latéral de Gueye, il trompait une nouvelle fois Thibaut Courtois.

L'article continue ci-dessous

Deux buts refusés pour le Real

Avec deux buts de retard, les Merengue étaient dans le dur. Mais, ils auraient pu se relancer immédiatement, s’il n’y avait pas eu la VAR pour annuler un but de Gareth Bale où le Gallois s’est fait aider de la main. La technologie a secouru les Parisiens, et c’est tant mieux car cela aurait pu changer la physionomie du match.

En deuxième mi-temps, un autre but madrilène a été refusé par l’arbitre. À un quart d’heure de la fin des débats, Karim Benzema a trouvé la faille, mais il y a eu une position d’hors-jeu d’un de ses coéquipiers au préalable. Un autre tournant qui fut défavorable au Real, surtout que la fin de match parisienne a été poussive. Mais, c’est peut-être le signe que l’Europe est en train de sourire enfin aux Franciliens. Ces derniers ont accompli leur devoir, s'offrant même le luxe d'aggraver l'addition grâce à Thomas Meunier dans les arrêts de jeu, et il n’y a pas eu d’évènements contraires pour enrayer leur bonne marche. Il reste à espérer que cette entrée en matière idyllique augure du meilleur pour la suite de l’épreuve pour Thiago Silva et ses coéquipiers.