PSG-Real Madrid (3-0) Di Maria, Zidane et toutes les réactions

Le PSG s'est offert un superbe succès face au Real Madrid ce mercredi soir en C1. Retrouvez toutes les réactions des protagonistes.

Angel Di Maria (milieu de terrain du PSG sur RMC Sport) : "Oui, je suis très content. On a bien travaillé, et le travail a payer. Le résultat est parfait. On a fait tellement d'efforts, et on a réussi à obtenir ce résultat. On a travaillé de la même façon, que nos 3 meilleurs joueurs soient là ou pas. Il faut fonctionner de la même manière. Pour réussir, il faut travailler à chaque fois, avec le onze aligné. Il faut rester calmes, et continuer étape par étape. Là, ce n'est que le début. Être encore plus fort ? Juste travailler. De manière positive. C'est le plus important et des matches comme ça nous aident".

Thiago Silva (défenseur du PSG sur RMC Sport) : "Non, ce n'est pas un message envoyé aux autres équipes européennes. Mais c'est vrai qu'on a bien maitrisé le match, qu'on a bien préparé. On a été efficaces, solides et c'est ce qu'il faut faire. Même en championnat. On doit toujours jouer comme aujourd'hui. Avec le caractère, la personnalité et en état agressifs. Je dois féliciter surtout le staff qui a bien préparé ce match-là. On a mérité de gagner 3-0. Les absences ? Les trois sont des phénomènes, mais on a un groupe solide et fort de 25 joueurs. Ils étaient blessés ou suspendus, mais la démonstration des autres était magnifiques. Maintenant, ce que va choisir le coach pour le prochain match, c'est son problème (rires). Gueye ? C'est incroyable, je ne sais pas combien il a récupéré de ballons aujourd'hui et pas que des ballons faciles".

Zinedine Zidane (entraineur du sur RMC Sport) : "C'est sur que ce soir, on n'a pas eu une bonne soirée. On a bien commencé notre match, lors des 15 premières minutes, mais il nous a manqué beaucoup d'intensité. Mais on a été mangés ensuite en milieu de terrain. On a vite été dépassés. On a beaucoup péché dans l'intensité, et à ce niveau-là, ce n'est pas possible. La deuxième mi-temps n'a pas été mieux, même si on a changé un petit peu. On a vite été mis en difficulté. Pas de tir cadré ? C'est sûr qu'on ne s'est pas créé d'occasions et c'est compliqué de gagner face à un adversaire comme Paris. Mais ils ont été meilleurs ce soir, il n'y a rien à dire".

Idrissa Gueye (milieu de terrain du PSG sur RMC Sport) : "J'essaye toujours d'aider mon équipe. Aujourd'hui, on a joué contre un grand club. C'était important de gagner ce match. On a su travailler ensemble, faire ce qu'il faut et respecter les consignes de coach. C'était important de bien commencer cette compétition. Mes consignes ? Je ne peux pas donner les clés de notre match, car il y aura un retour. On va continuer à travailler et on en reparlera après. Relayeur ou récupérateur ? Peu importe, le plus important c'est d'être sur le terrain et aider l'équipe. J'essaye de faire le mieux que je peux et aujourd'hui, ça a marché."

Thomas Meunier (défenseur du PSG sur RMC Sport) : "Mon but, c'était la cerise sur le gâteau. Je préfère retenir la prestation collective. Il y avait une très bonne équipe du PSG. Malgré les absences de nos trois vedettes, on a joué en équipe. Gana (Gueye), Sarabia et Angel (Di Maria) ont fait un travail formidable. Je peux citer toute l'équipe en réalité. On a été très bons, comme un vrai bloc. Et offensivement, on s'est créé pas mal d'opportunités et pas contre n'importe quelle équipe. C'était le Real, même s'ils sont en rodage. On ne les a jamais facilités la tâche et ils ont eu très peu d'occasions. On ne peut qu'applaudir notre prestation (...) Une victoire tactique du coach ? Oui, parce qu'il a mis l'accent cette semaine sur l'aspect tactique, plus que d'habitude. Ça a été très instructif. Il a insisté sur les déplacements et les couvertures, notamment ceux des latéraux. Tout le monde a respecté les consignes à 100%. Et le long de la ligne de touche, je l'ai entendu moins crier que d'habitude (...) Mon but ne change rien pour moi. J'ai toujours eu la même philosophie, la même mentalité. J'ai dit depuis mes premiers pas ici que je serai dévoué au PSG. Le coach pourra compter sur moi. Des fois, c'est un peu frustrant, mais il y a des choix qui doivent être faits".

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur RMC Sport) : "Je suis très heureux de toute l'équipe. car c'était vraiment difficile. On a eu beaucoup d'occasions, mais y a aussi eu des phases pour le Real où on a souffert. Mais on est resté structurés, toujours en bloc, serrés, avec de laggressivité et compacts. Vraiment, c'était une performance complète. Ce que j'ai dit à Gueye ? C'est bien qu'il soit avec nous. Il est super important pour nous. Il a beaucoup de qualités et il est très humble. Il est énorme. Il était là avec Marquinhos en milieu, et c'était une bonne association. Nous sommes heureux de leur match (...) Mbappé et Neymar ont vu le match, et ils doivent faire ce que les autres ont fait à leur retour. Un problème de riche ? C'est bien. Mais on est heureux d'avoir une telle équipe. Ce n'était pas toujours le cas. Nous sommes capables de faire un bon match collectif sans nos vedettes. Et c'est absolument nécessaire. Je devrais prendre des décisions dures, mais c'est bien. La concurrence, ça doit être comme ça dans un club tel que le PSG."

Benjamin Quarez, au Parc des Princes