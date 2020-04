La Real Sociedad reprend le chemin de l’entrainement

L’équipe basque de la Real Sociedad va retrouver son centre d’entrainement après presque un mois d’inactivité.

Du nouveau en , avec le retour imminent sur les terrains d'une équipe professionnelle, suite au décret du gouvernement permettant la reprise des activités non-essentielles. La a annoncé dans un communiqué officiel qu'à partir du mardi 14 avril, elle reprendrait l'entraînement. Tout en respectant certaines conditions.

Certaines de ces conditions sont en relation notamment avec l'utilisation des installations et la nature des séances. Parmi ces mesures, on constate que les joueurs s'entraîneront en groupe de deux et qu'ils n'utiliseront pas simultanément le même vestiaire, afin d'éviter une éventuelle contagion.

En outre, une autre des mesures que la Real envisage de prendre concerne l'hygiène des membres de son personnel. A savoir, toujours la nécessité de toujours maintenir la distance de sécurité et les tests de l'ensemble du staff, des techniciens et des employés.

En revanche, le club a déjà fait savoir à ses joueurs qu'ils ne pouvaient que bouger, dans le cas où Santé permettrait le retour à l'entraînement, de leur domicile au centre d'entrainement, et vice versa. Ce ne sont là que quelques-unes des mesures que l'équipe basque a prises pour pouvoir retourner sur le terrain, avec toutes les précautions possibles, comme l'ont avancé Mundo Deportivo et Cope.