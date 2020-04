Un milliard d'euros de pertes pour la Liga ?

La Liga prévoit des pertes de 957 millions d'euros si la saison ne se termine pas et les joueurs en paieront près de la moitié.

Les autorités du football européen doivent faire face à des défis sans précédent en ces temps incertains.

Mercato - Barça : Griezmann sur le départ pour 100 M€ ?

La , par exemple, avait estimé qu'elle perdrait environ 648 millions d'euros si le reste de la saison 2019/20 ne pouvait pas être achevé. La direction de la LFP espagnole veut terminer la campagne en cours et travaille avec l'UEFA, la FIFA et même la Fédération espagnole de football (RFEF) pour y parvenir.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Cependant, les instances ibériques doivent également se préparer au pire des scénarios, à savoir que le reste de la saison soit perdu.

Si tel est le cas et qu'aucun autre match n'est joué, la estime désormais qu'elle perdrait 956,6 millions d'euros. Si les matchs restants se jouent à huis clos, ce qui est l'option la plus réaliste pour le moment, la perte estimée sera de 303,4 millions d'euros 'seulement' et s'ils sont joués devant un public comme d'habitude, la perte ne sera 'que' de 156,4 millions d'euros.

La Liga, aux côtés de l'Association espagnole des footballeurs (AFE), doit décider quel pourcentage des dommages sera supporté par le club et quel pourcentage sera amorti par les joueurs. Marca affirme que les joueurs devront s'acquitter de 50% des pertes à travers des baisses de salaire à l'instar de ce qui se passe au .