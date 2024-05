La compo du PSG contre Dortmund : Le onze étonnant de Luis Enrique

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, va aligner un onze surprenant contre Dortmund, ce mardi.

Le Paris Saint-Germain reçoit le Borussia Dortmund mardi soir à l’occasion de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Après sa défaite à l’aller, le club de la capitale doit logiquement remporter ce choc afin de pouvoir retrouver la finale de la C1 pour la première fois depuis 2020 (défaite 1-0 vs Bayern Munich, ndlr). L’une des clés de ce match sera bien sûr le schéma tactique de Luis Enrique et surtout avec quels joueurs. Une question sur laquelle le technicien espagnol a tranché avec des choix étonnants dans son onze entrant.

Getty Images

Le PSG face à son destin

C’est le grand jour pour le PSG. Le club de la capitale a l’occasion de rentrer dans l’histoire en devenant le troisième club français après Reims et Marseille à disputer deux finales de C1. Mais avant, il va falloir remonter le retard d’un but encaissé à l’aller et éliminer un Dortmund, hyper motivé pour la finale également. Afin de renverser cette situation, Luis Enrique a décidé d’aligner logiquement un onze très compétitif d’entrée. Le technicien espagnol a surtout fait des choix forts dans sa compo d’équipe.

Getty

Luis Enrique innove en défense

Comme lors des quarts de finale, Luis Enrique ne changera pas son schéma tactique lors de cette demi-finale retour. Le PSG devrait ainsi évoluer en 4-3-3 face à Dortmund ce mardi. Pas de changement non plus dans les buts avec Gianluigi Donnarumma qui sera encore titulaire. Mais Luis Enrique est obligé de remplacer dans le onze entrant, Lucas Hernandez, forfait pour cette manche retour. L’ancien coach du Barça ferait confiance à Lucas Beraldo pour accompagner Marquinhos dans la charnière centrale. A droite, Achraf Hakimi devrait tenir sa place tout comme Nuno Mendes, à gauche.

Getty Images

Les choix forts de Luis Enrique en attaque

Dans l’entrejeu, Luis Enrique a fait le choix de ne pas modifier le trio littéraire à l’aller. Warren Zaire-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz devrait alors débuter d’entrée. En attaque, il ne devrait pas y avoir d’innovation non plus. Aligné en pointe à l’aller où il n’a pas été très à son avantage, Kylian Mbappé devrait commencer au même poste. Sur les ailes, Luis Enrique devrait reconduire Ousmane Dembélé et Bradley Barcola comme à l’aller.

Getty

La compo attendue du PSG contre Dortmund

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola