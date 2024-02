La compo de l’OM contre Montpellier : Les choix forts de Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset va opérer des choix forts dans le onze de l’OM contre Montpellier, dimanche.

Arrivé il y a juste une semaine dans la cité phocéenne, Jean-Louis Gasset s’apprête à diriger son premier match en championnat sur le banc de l’OM. Le technicien français a pour mission de mettre fin à la série de six rencontres sans victoire de l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Une mission que Gasset compte réussir face à son ancien club, Montpellier, lui qui a d’ailleurs annoncé en conférence de presse hier qu’il n’aura pas pitié de son club de cœur ce dimanche. Et pour commencer, Jean-Louis Gasset a pris des décisions fortes dans son onze entrant contre les Pailladins.

Getty

L’OM doit confirmer en championnat

Qualifié en 8es de finale de la Ligue Europa jeudi après la victoire contre le Shakhtar (5-3 en aller-retour, ndlr), l’OM doit maintenant confirmer sur la scène domestique. 9e au classement, Marseille (30pts) doit se défaire de Montpellier (15e, 22pts) ce dimanche à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1 pour revenir dans la course à l’Europe. Un enjeu qui justifie les choix forts opérés par le nouvel entraineur des Phocéens, Jean-Louis Gasset dans son onze ce dimanche.

Getty

Les premiers choix de Jean-Louis Gasset

C’est dans un système de 4-3-3 que compte évoluer Jean-Louis Gasset ce soir. Et si les choses bougeront sur plusieurs lignes, ce n’est pas le cas des buts où Pau Lopez maintient toujours sa place. Malgré le changement d’entraineur, Ruben Blanco garde ainsi son statut de doublure et devrait suivre le match contre Montpellier depuis le banc de touche encore une fois. Privés de Jonathan Clauss, suspendu, et d’Amir Murillo, toujours blessé, l’OM ne dispose plus d’arrière droit dans son effectif. Ainsi, c’est Quentin Merlin qui devrait occuper le couloir droit de la défense et Ulisses Garcia, le côté gauche. Dans l’axe, Gasset devrait opter pour le duo Mbemba – Balerdi.

Getty

Gasset opte pour un milieu dense

Le choix de Jean-Louis Gasset d’évoluer avec trois milieux de terrains ferait sûrement des frustrés puisque Geoffrey Kondogbia et Amine Harit ne devraient débuter face aux Héraultais. L’entrejeu de l’OM serait alors animé par Azzedine Ounahi, Pape Gueye, de retour dans le groupe après la suspension de la direction, et Jean Onana. En attaque, Jean-Louis Gasset opterait pour un trio Sarr – Moumbagna – Aubameyang pour l’animation offensive de l’Olympique de Marseille.

Getty

La compo attendue de l’OM contre Montpellier

Lopez – Merlin, Mbemba, Balerdi, Garcia – Ounahi, Gueye, Onana – Sarr, Moumbagna, Aubameyang.