OM, Gasset dévoile les coulisses de sa première réussie

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a expliqué, samedi, les raisons du succès de son premier match à la tête du club phocéen.

L’Olympique de Marseille sera aux prises avec Montpellier dimanche soir pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Avant le choc entre les deux équipes, Jean-Louis Gasset était présent en conférence de presse samedi pour répondre aux questions des médias. Le nouvel entraineur de l’OM a profité de l’occasion pour dévoiler les coulisses de sa première victoire sur le banc de l’OM.

Gasset annonce le retour de Pape Gueye dans le groupe de l’OM

Arrivé lundi en remplacement de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset prend déjà des décisions fortes. Alors qu’il était mis au placard par la direction pour ne pas avoir prolongé, Pape Gueye va faire son retour dans le groupe de l’OM grâce à l’intervention du technicien français.

« Bien sûr (qu'il est disponible). J'ai parlé avec la direction. Si vous me donnez une mission, j'aimerais avoir tous les atouts. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Ce qui s'est passé hier, ce n'est pas mon problème. Et tout le monde a été d'accord. Il sera dans le groupe demain », annonce Gasset face à la presse.

Jean-Louis Gasset révèle comment il a motivé ses joueurs

Après sept matchs consécutifs sans victoire, l’OM a enfin retrouvé le sourire sous Jean-Louis Gasset. Le technicien français a qualifié l’OM pour les 8es de finale de la Ligue Europa dès son premier match. Pour réaliser cet exploit, Jean-Louis Gasset a dû toucher le point sensible de ses joueurs.

« Le premier remède depuis 4-5 jours, c'était le mental. Le minimum c'est l'investissement. On a mis en place une tactique assez simple. Je voulais leur faciliter le travail. Si on a cette combativité, en y ajoutant de la confiance, on va arriver à un meilleur jeu. (…) J'ai dit tout ce que vous faites est insuffisant, ayez la mentalité, et si on a la chance de passer jeudi, on va commencer notre remontada, et ils l'ont fait. On est toujours allé de l'avant. Le premier match, il fallait qu'on montre à notre public qu'on est des combattants », confie-t-il avant de révéler le déclic de la victoire contre le Shakhtar.

« On était crispé, on attendait un déclic. Ce déclic a peut-être été le penalty contre nous. Il était injuste. Les supporteurs sont restés avec nous. On a marqué trois buts. C'est peut-être le déclic », poursuit l’ex-entraineur de l’AS Saint-Etienne.

Gasset n’aura pas pitié de Montpellier

Ancien joueur et entraineur de Montpellier, Jean-Louis Gasset retrouve dimanche son club de cœur dans la peau d’un adversaire. Tout comme l’OM (9e, 30pts), le club héraultais (15e, 22pts), a également besoin de remporter des points. Mais Gasset ne veut pas jouer la carte de la sensibilité.

« Quant à Montpellier, c'est mon club de toujours, la ville où je vis, c'est un match spécial. Ils veulent gagner, moi aussi. Après on s'embrasse et on se dit à la prochaine. C'est souvent comme ça le destin. Il faut le jouer ce match. Montpellier est un peu dans l'urgence. Ils sont quand même inquiets. C'est un match important pour tout le monde », conclut l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire.