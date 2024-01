OM, un remplaçant sort du silence et évoque sa situation

Un éternel remplaçant de l’OM est sorti du silence pour évoquer sa situation, vendredi.

L’Olympique de Marseille est certes décimé par la CAN et les blessures, certains joueurs ne jouent toujours pas. Cela est encore plus compliqué lorsqu’il s’agit d’un gardien de but. Numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de l’OM, Ruben Blanco ronge son frein sur le banc de touche depuis le début de la saison. Mais l’Espagnol a décidé de sortir du silence ce vendredi.

Ruben Blanco n’est pas satisfait

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2022, Ruben Blanco n’a joué que 11 rencontres avec l’OM toutes compétitions confondues. Mais le gardien espagnol aura l’occasion d’ajouter un chiffre à son nombre de matchs avec le club phocéen dimanche. L’entraineur olympien a confirmé que l’ancien du Celta Vigo sera titulaire contre Rennes en Coupe de France, dimanche.

Cependant, cela ne suffit pas à Ruben Blanco qui accepte malgré tout sa situation. « Évidemment que mon objectif, c'est de pouvoir m'imposer ici, de jouer plus, d'être numéro un, sinon je ne serais pas ici honnêtement, Je ne me contente pas de ce qui m'arrive, mais je l'accepte », a-t-il lancé en conférence de presse, vendredi.

Ruben Blanco met la pression sur Gattuso

Mécontent de sa situation, Ruben Blanco espère toujours déloger Pau Lopez et prendre la place de titulaire dans les cages de l’OM. L’ancien Galicien a laissé entendre d’ailleurs qu’il serait déjà parti s’il n’avait pas la possibilité de devenir numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens.

« Je pense que si tu ne penses pas que tu peux devenir numéro un, que tu peux vraiment t'imposer, ça n'aurait pas de sens de rester ici honnêtement. J'irais gagner ma vie ailleurs. Ça fait un an et demi que je suis ici, vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez tranquille qui accepte et respecte toujours les décisions du coach, mais qui essaie toujours de donner le maximum, de s'entraîner pour essayer d'être le meilleur, de pouvoir amener ma pierre à l'édifice même si je ne joue pas. Je pense que j'accepte la situation, mais évidemment que ce n'est pas suffisant et que j'ai envie de plus », a confié Ruben Blanco.