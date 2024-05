La compo de l'OM contre Lorient : Le onze inattendu de Gasset

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, va aligner un onze totalement inattendu contre Lorient, dimanche.

L’Olympique de Marseille affronte dimanche soir, Lorient à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. C’est une rencontre décisive pour les deux équipes qui ont des objectifs différents en cette fin de saison. L’OM (9e, 44pts) vise une qualification européenne alors que les Merlus (17e, 26pts) sont en lutte pour le maintien. Conscient de l’enjeu important de ce match, Jean-Louis Gasset, toujours privé de certains de ses joueurs, a décidé d’aligner un onze compétitif mais avec des surprises.

Getty

L’OM veut redonner de l’espoir au Vélodrome

Trois jours après l’élimination en demi-finale de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille est de retour aux affaires domestiques ce dimanche. Le premier match après la déroute en Italie aura même lieu à domicile. C’est donc l’occasion pour l’OM de redonner du sourire et l’espoir d’une qualification européenne à ses supporters. Le club phocéen devra alors se défaire de Lorient au Vélodrome ce soir pour terminer la semaine sur une bonne note. L’une des clés de cette victoire sera l’équipe que va aligner Jean-Louis Gasset. Le technicien français a réservé quelques surprises dans son onze contre les Merlus.

L'article continue ci-dessous

Getty

Jean-Louis Gasset innove en défense

Jean-Louis Gasset ne compte laisser aucune chance à Lorient ce dimanche. L’entraineur marseillais va même modifier son système en passant du 4-3-3 habituel à un 5-2-3. Un changement tactique qui peut toutefois s’expliquer par les absences au sein de l’effectif phocéen. En tout cas, Pau Lopez, lui, va tenir sa place dans les buts, sauf surprise. En défense, Jean-Louis Gasset devrait associer Pape Gueye au duo Chancel Mbemba et Samuel Gigot dans l’axe. Sur les côtés, Jonathan Clauss et Ulisses Garcia devraient démarrer respectivement à droite et à gauche dans une position plus avancée.

Getty

Les choix forts de Gasset en attaque

Avec les positions avancées de Clauss et Garcia, Gasset ne devrait aligner que deux milieux de terrain conformément à son schéma tactique ce soir. Ainsi, l’entrejeu devrait être animé par Jean Onana et Jordan Veretout. En attaque, ce sera du classique pour l’OM. Jean-Louis Gasset devrait confier les clés de l’animation offensive à Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais serait assisté de Faris Moumbagna et d’Ismaila Sarr.

Getty

La compo attendue de l’OM contre Toulouse

Lopez - Clauss, Mbemba, Gigot (cap), Gueye, Garcia - Onana, Veretout - Sarr, Moumbagna, Aubameyang

Alors que l'Olympique de Marseille se prépare à affronter Lorient avec une composition d'équipe qui a pris de nombreux observateurs par surprise, les supporters scrutent les choix tactiques de Gasset. Pour ceux qui souhaitent ajouter un peu de piment à cette rencontre, il pourrait être intéressant de jeter un œil aux opportunités de paris en ligne. Découvrez comment optimiser vos mises grâce au code promo Unibet, offrant des avantages pour les nouveaux utilisateurs et les parieurs aguerris.