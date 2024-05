Marseille - Lorient : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille accueille Lorient, dimanche, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Sorti de la Ligue Europa tout comme le PSG en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille va désormais batailler en Ligue 1 afin de se réserver une place en Europe lors de la saison prochaine. Le club du Sud de la France va recevoir le FC Lorient, ce dimanche, dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée du championnat de France.

Marseille - Lorient, l’OM veut sauver sa saison

Jeudi, l’Olympique de Marseille a fait ses adieux à la Ligue Europa après son échec en demi-finale retour contre l’Atalanta Bergame (3-0) en Italie. Alors qu’il pensait sauver sa présence en Europe la saison prochaine avec un potentiel sacre en C3, le club phocéen va désormais se concentrer sur la Ligue 1. Mais comme en début de saison, l’OM est encore en difficulté en cette fin de campagne.

Les cinq dernières sorties de Gasset et ses hommes en championnat sont soldées par deux défaites, deux matchs nuls et une victoire tant attendue contre le RC Lens (2-1). Actuellement 9e de Ligue 1 avec 44 unités au compteur, l’OM vise une victoire ce dimanche pour reprendre la septième place qualificative pour l’Europe à l’Olympique Lyonnais (7e, 47 points).

De son côté, le FC Lorient (17e, 26 points), qui est dans la zone rouge, veut gagner à Marseille pour espérer une contre performance des Messins à Strasbourg pour avoir un brin d’espoir pour la dernière journée au cours de laquelle il recevra Clermont Foot (18e, 25 points). Mais les hommes de l’entraîneur Régis Le Bris ne sont pas en confiance avant le déplacement à Marseille. Depuis le 17 mars où ils ont réussi un match nul contre Monaco (2-2), les Lorientais n’ont plus jamais réussi à empocher la moindre unité. Ils sont sur une série de six défaites d’affilée en championnat.

Horaire et lieu de match

Marseille – Lorient

33e journée/Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 21 heures française

Les compos probables du match Marseille - Lorient

Marseille : Lopez – Murillo, Mbemba, Gigot – Clauss, Veretout, Onana, Garcia – Harit, Ndiaye – Aubameyang

Lorient : Mvogo – Adjei, Talbi, Laporte – Katseris, Abergel, Bakayoko, Mendy – Louza, Ponceau – Bamba

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - Lorient

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le FC Lorient sera à suivre ce dimanche 12 mai 2024 à partir de 21 heures sur Amazon Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.

