La compo de l'OL contre Valenciennes : Pierre Sage a tranché pour Cherki

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a pris une décision sur la présence de Rayan Cherki dans le onze de départ contre Valenciennes, mardi.

L’Olympique Lyonnais affronte Valenciennes mardi soir en demi-finale de la Coupe de France. Un match sur lequel l’OL joue peut-être sa saison alors que le club rhodanien (10e, 35pts) est loin des places européennes en Ligue 1. L’une des incertitudes autour de cette rencontre est la titularisation ou non de Rayan Cherki. Une préoccupation à laquelle Pierre Sage a répondu avec la composition de son onze de départ contre le VAFC.

Getty

Dernière chance pour l’OL d’accrocher l’Europe

10e de Ligue 1, l’OL peut rêver grand et a toujours une possibilité d’accrocher une place européenne. Mais le club a un moyen plus rapide et plus rassurant de décrocher une qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine. Pour cela, les Gones ont notamment besoin d’un sacre en Coupe de France où ils sont toujours en lice. Avant, il va falloir éliminer Valenciennes, club de Ligue 2, en demi-finale ce mardi soir avant de s’offrir une finale face au PSG ou à Rennes. Conscient de l’enjeu de cette rencontre, Pierre Sage sur qui pèse une grosse menace d’ailleurs, a prévu d’aligner plusieurs titulaires ce soir.

L'article continue ci-dessous

Getty

Pierre Sage reconduit ses hommes de confiances en défense

L’Olympique Lyonnais va évoluer dans un schéma de 4-3-3 face à Valenciennes comme c’est le cas depuis plusieurs semaines. L’autre chose qui ne devrait pas changer lors de ce match, c’est le titulaire dans les buts de l’OL en Coupe de France. Ainsi, Lucas Perri devrait être reconduit dans les cages comme lors des tours précédents. Devant le gardien brésilien, Pierre Sage devrait aligner ses hommes de confiance. Clinton Mata à droite et Nicolas Tagliafico à gauche, serviraient alors de soutiens à la charnière centrale composée de Duje Caleta-Car et Jake O’Brien. Dejan Lovren ne serait apparemment plus dans les plans du technicien français alors qu’il est sur le départ.

Getty

Le choix étonnant de Pierre Sage sur Rayan Cherki

Dans l’entrejeu, Pierre Sage n’a pas réservé une énorme surprise. Comme lors des derniers matchs de l’Olympique Lyonnais, c’est le trio Nemanja Matic – Maxence Caqueret – Orel Mangala qui devrait être aligné au milieu de terrain avec un Corentin Tolisso encore sur le banc. Enfin en attaque, Pierre Sage est très attendu sur le cas Rayan Cherki. Alors qu’il l’avait titularisé face à Reims le weekend, l’entraineur français devrait écarter l’international Espoirs du onze de départ contre Valenciennes. Ainsi, l’attaque de l’OL devrait être composée d’Ernest Nuamah, Said Benrahma et d’Alexandre Lacazette.

Getty

La compo attendue de l’OL contre Valenciennes

Perri - Mata, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Matic, Caqueret, Mangala - Nuamah, Lacazette, Benrahma.