L’OM établit un triste vieux record après la défaite à Lens

L’Olympique de Marseille vient d’établir un triste vieux record à la suite de sa défaite à Lens, dimanche, en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille était en déplacement au Stade Bollaert-Delelis, dimanche soir, pour en découdre avec le RC Lens dans le cadre du match en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Un match qui a tourné en faveur des Sang et Or en toute fin de partie.

Marseille établit un triste record

C’est une triste fin de semaine pour Gennaro Gattuso et ses hommes qui ont battu l’AEK Athènes (0-2) sur ses propres installations, jeudi dernier, en quatrième journée de Ligue Europa. En quête d’une victoire pour se relancer après le match nul vierge contre les Dogues la précédente journée, Marseille n’a pas pu réussir à sa mission.

L’Olympique de Marseille a été surpris par une équipe lensoise en grande forme en ce début de saison. Sur un corner d’Angelo Fulgini, Jonathan Gradit, démarque et place un coup de tête imparable pour tromper Lopez et donne l’avantage à Lens (1-0, 90e). Le score est resté ainsi jusqu’au coup de sifflet final. Battu, l’Olympique de Marseille tombe à la dixième place avec 13 points au compteur.

L'article continue ci-dessous

Getty

Face aux Sang et Or, dimanche soir, l’Olympique de Marseille a enchaîné un quatrième revers de rang à l’extérieur en championnat cette saison, notamment contre le PSG (4-0), l’AS Monaco (3-2), l’OGC Nice (1-0) et le RC Lens (1-0). Sa plus mauvaise série depuis 2002. En effet, cela fait plus d’une décennie que le club de la cité phocéenne n’avait pas été aussi mauvais en déplacement.

Getty

Pour ne pas continuer à sombrer, Gennaro Gattuso et ses hommes sont condamnés à la victoire lors du déplacement à Strasbourg en Alsace, le samedi 25 novembre prochain à 21 heures après la trêve internationale. Un duel à remporter avant d’accueillir l’Ajax Amsterdam (Ligue Europa), Rennes et Lyon (Ligue 1) au Vélodrome.