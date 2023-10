Nice – Marseille (1-0) : Nouvelle défaite des Olympiens

L'Olympique de Marseille s'est incliné (0-1) contre l'OGC Nice ce samedi à l'occasion de la 9eme journée de Ligue 1.

Après sa victoire contre le Havre (3-0) lors de la précédente journée, l'Olympique de Marseille était en déplacement ce samedi à l'Allianz Riviera pour défier l'OGC Nice. Au terme d'un match fermé, les olympiens se sont inclinés sur la plus petite des marques (1-0) contre une formation azuréenne très efficace.

M arseille inefficace

Entre le retour de la trêve internationale et la semaine européenne qui s'annonce, Gennaro Gattuso et ses hommes devaient trouver la formule face à l'OGC Nice dans ce derby du sud. D'entrée, les marseillais pourtant en terre hostile ont pris les choses en main avec un Amine Harit à l'organisation et qui tente d'éclairer le jeu phocéen par ses touches techniques. Du rythme, de la permutation, il y a en a eu dans l'entame de match pour Marseille.

Malgré une nette domination territoriale, les hommes de Gennaro Gattuso ont peiné à faire la différence. Pierre Emerick Aubameyang, muselé par Dante n'a pas eu assez d'opportunités dans ce match excepté cette frappe de fin de match qui a heurté le poteau niçois. Ismaila Sarr et son pendant côté gauche, Ilimane Ndiaye ont à plusieurs reprises pris de vitesse de leurs vis à vis mais ont péché dans les moments importants.

Le hold-up niçois

La formation niçoise a avancé masqué dans ce match. Les hommes de Francesco Farioli, très bas en première période, ont monté le curseur dans la seconde partie du match. Du jeu direct, de la variation avec des rushs s sur les côtés, le second round des niçois a été d'une intensité folle. Si Terem Moffi n'était pas dans son grand jour, la surprise du chef est venue d'un entrant. Evan Guessand s'est chargé de doucher les Olympiens une minute après l'expulsion de Leonardo Balerdi. Le jeune Azuréen créé le hold-up parfait en envoyant le ballon dans les filets marseillais à la 79ème minute après un coup franc bien tiré par Jérémie Boga.

Nice s'impose donc (1-0) et s'empare de la première place du classement avec 19 points en attendant le match de l'AS Monaco dimanche contre le FC Metz.

Marseille de son côté fait du surplace et se retrouve à la 7eme place avec 12 points.

Ce n'est pas la meilleure des préparations pour les Phocéens qui reçoivent les grecques de l'AEK Athènes jeudi à l'occasion de la 3ème journée de la phase de poule de la Ligue Europa.