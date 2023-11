Lens – Marseille : Les Sang et Or assomment l’OM (1-0)

Lens défiait Marseille ce dimanche à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Score final, 1-0.

Le RC Lens et l’Olympique de Marseille étaient aux prises ce dimanche dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. La rencontre s’est soldée par une victoire des Lensois dans les derniers instants d’un match qui a pris du temps à se dessiner.

Un premier acte terne

Le match démarrait avec un engagement certain des deux côtés. Ce sont les Lensois qui se montraient les plus agressifs et percutaient dans la surface marseillaise. Mais la défense phocéenne était très bien en place. De l’autre côté, l’OM parvenait à se procurer aussi quelques occasions mais se heurtaient à une défense hermétique du côté des Sang et Or. Les deux équipes ne feront pas trembler les filets dans ce premier acte marqué par le manque de réalisme des 22 acteurs.

Les défenses au rendez-vous

La seconde période a démarré de la même manière avec un pressing haut des Lensois, qui ne donnaient aucun répit aux Marseillais. La première occasion phocéenne ne viendra qu’à la 67e minute avec Amine Harit. A la réception d’un bon centre de Renan Lodi, le Marocain armait une frappe qui ne trouva pas le cadre de Brice Samba. La riposte lensoise viendra à la 75e minute. Titulaire pour la première fois cette saison, Neil El Aynaoui manquait l’occasion de marquer de son empreinte cette rencontre. Après un centre d’Angelo Fulgini, le Lensois va placer une tête décroisée qui n’entrera pas dans les filets. Le Franco-Marocain se présentera une nouvelle fois devant Brice Samba mais le gardien français était vigilant sur la frappe de ce dernier (77e).

L'article continue ci-dessous

Le coup de massue

Le match entre le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille devrait pendre fin sur le score de 0-0. Mais les Sang et Or n’avaient pas encore dit leur dernier mot. Les Lensois vont trouver le chemin des filets en toute fin de match. Sur un corner d’Angelo Fulgini, Jonathan Gradit, démarqué place un coup de tête imparable pour Lopez et donne l’avantage à Lens (1-0, 89e). Avec cette victoire, Lens (6e, 16 pts) se rapproche du podium tandis que les Phocéens descendent à la 10e place avec 13 pts.