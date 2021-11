L'agent de Lewandowski se lâche après le Ballon d'Or de Messi

Vainqueur du Ballon d'Or pour la septième fois de sa carrière, lundi soir, au Théâtre du Châtelet, Lionel Messi a été le grand gagnant de la cérémonie organisée par France Football. L'Argentin a écrit une page de plus dans les livres d'histoire, et marque le football d'une empreinte indélébile. Au détriment du grand perdant de la soirée, un certain Robert Lewandowski, lequel a terminé dauphin de la Pulga malgré son incroyable année 2021.

En effet, l'attaquant polonais du Bayern Munich a réalisé une année 2021 à la hauteur de la précédente, durant laquelle le Ballon d'Or n'avait pas été décerné en raison de la crise sanitaire. Avec un brin de chance supplémentaire, le Polonais aurait donc pu remporter deux fois le trophée. Au lieu de cela, il devra se contenter d'un maigre lot de consolation : le trophée de meilleur buteur de l'année. Ni plus ni moins qu'un scandale selon son agent.

"Le Ballon d'Or appartient à Robert Lewandowski"

"Bravo à Messi : un grand joueur et une légende éternelle du football. Mais le Ballon d'Or 2021 ne lui appartient pas. Pas cette fois. Le Ballon d'Or appartient à Robert Lewandowski. Il n'a pas été volé, mais c'est lui qui le mérite", a ainsi pesté le célèbre Pini Zahavi dans un entretien accordé à TZ. L'influent représentant du joueur partage le sentiment de nombreux fans.

"Il n'est pas étonnant que des millions de fans aient du mal à croire au résultat de ce prestigieux événement footballistique. La journée de lundi aurait dû se terminer par la célébration du premier Ballon d'Or de Robert", a ensuite déclaré Pini Zahavi, remonté.

Lionel Messi remporte son 7e Ballon d’Or

Robert Lewandowski, forcément déçu, a pour sa part été beau joueur, félicitant Lionel Messi pour sa victoire finale. "Je tiens à féliciter Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or. Je tiens à remercier chaque journaliste qui a voté pour moi et qui a estimé que mes réalisations étaient importantes en 2021. J'ai remporté le prix de l'attaquant de l'année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l'équipe la plus forte et des fans fidèles derrière lui. Et pour moi, ce n'est pas différent", a indiqué l'attaquant du Bayern Munich, fair-play.