Ballon d'Or 2021 : beau joueur, Robert Lewandowski félicite Messi

Même s'il devait très certainement être au courant du résultat final avant la cérémonie, Robert Lewandowski n'a pas pu s'empêcher de laisser échapper un petit rictus au moment de la révélation de la victoire de Lionel Messi. Deuxième du Ballon d'Or 2021, l'attaquant du Bayern Munich a légitimement dû longtemps croire qu'il pouvait décrocher son premier Ballon d'Or France Football cette année après la très belle saison qu'il a réalisé sur le plan individuel.

Ballon d'Or 2021 : le classement complet

Malheureusement pour lui, l'international polonais doit se contenter de la deuxième place, subissant le même sort que Franck Ribéry quelques années auparavant. Robert Lewandowski a toutefois eu le droit à un prix de consolation avec la création du trophée du meilleur attaquant de l’année, cette saison, afin de ne pas revenir bredouille à Munich. Une récompense qui laissait présager que le Polonais allait se faire coiffer au poteau par Lionel Messi pour le Ballon d'Or 2021.

Lewandowski rend hommage à Messi

Toutefois, Robert Lewandowski n'est pas aigri. Lui qui aurait dû remporter le Ballon d'Or en 2020 s'il n'avait pas été annulé à cause de la pandémie mondiale de Coronavirus, puisqu'il avait survolé la saison d'un point de vue individuel et avait remporté la Ligue des champions avec le Bayern Munich lors du Final 8 à Lisbonne, s'est montré beau joueur après la cérémonie. Dans un post sur Instagram, Robert Lewandowski, avec classe, a félicité Lionel Messi, tout en remerciant ses fans pour leur soutien.



Ballon d'Or : Kylian Mbappé veut "en gagner un ou plusieurs"

"Pour commencer, je tiens à féliciter Lionel Messi, vainqueur du Ballon d'Or. Je tiens à remercier chaque journaliste qui a voté pour moi et qui a estimé que mes réalisations étaient importantes en 2021. J'ai remporté le prix de l'attaquant de l'année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l'équipe la plus forte et des fans fidèles derrière lui. Et pour moi, ce n'est pas différent", a indiqué l'attaquant du Bayern Munich.

Messi plaide pour que Lewandowski soit récompensé pour 2020

L'article continue ci-dessous

"Je tiens à remercier mon club Bayern Munich pour le fait de me donner la possibilité de réussir et réaliser mes rêves. Je tiens à remercier mes coéquipiers de l'équipe nationale polonaise et du Bayern Munich. Je tiens également à remercier mes fans de me soutenir chaque jour, cela signifie beaucoup pour moi. Et le plus important, un grand merci à ma famille merci maman, merci Anna - tu es l'amour de ma vie et ma meilleure amie, merci à ma sœur Milena et à mes amis et à l'équipe de direction pour le soutien continu, la base de mes réalisations. Merci", a conclu Robert Lewandowski.

Lionel Messi avait également rendu hommage à Robert Lewandowski au moment de recevoir son septième Ballon d'Or, demandant à la direction de France Football de donner le Ballon d'Or 2020 au Polonais afin de réparer une injustice flagrante : "Je crois que Lewandowski le méritait l’année dernière. Tout le monde était d’accord pour le dire. J’espère que France Football va te le donner pour que tu puisses l’avoir chez toi. Tu le mérites de l’avoir chez toi".