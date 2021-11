Lionel Messi remporte son 7e Ballon d’Or

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais officiel. Lionel Messi a été couronné Ballon d’Or de l’année 2021. Il s’agit de sa septième consécration, la deuxième d’affilée. Un record absolu. L’Argentin dépasse désormais Cristiano Ronaldo, son grand rival, de deux titres.

Au classement des suffrages, il devance Robert Lewandowski (2e) et Jorginho (3e). Le Polonais et le Français avaient aussi des profils de vainqueurs. Comme c’était déjà le cas en 2019, la bataille était serrée mais l’Argentin a fini par remporter la mise. Le décompte du vote des 180 jurys lui a été favorable.

Messi, premier joueur de Ligue 1 sacré depuis trente ans

Au terme d’une belle soirée au théâtre du Chatalet de Paris, La Pulga a donc été appelé sur l’estrade pour recevoir ce trophée qu’il chérit tant. Tout sourire, il l’a soulevé et brandi avec beaucoup de fierté devant l’assistance. Ce 7e Ballon d’Or est particulier, puisque c’est le tout premier qu’il remporte en tant que joueur du PSG et non celui de Barcelone. Il est d’ailleurs le premier joueur de la Ligue 1 à être couronné depuis un certain Jean-Pierre Papin en 1991.

Messi n’a pas survolé cette année 2021 comme il le faisait autrefois lors de ses premiers sacres (33 points d'écart sur Lewandowski). Toutefois, il s’est quand même bien distingué, en menant notamment l’Argentine à son tout premier sacre international depuis 1993. Une Copa America remportée sur le terrain de l’ennemi juré du Brésil. En plus de ce trophée avec l’Albiceleste, il est également allé chercher une dernière Coupe avec son ancien club du Barça, à savoir la Copa Del Rey.

Ce nouveau Ballon d’Or récompense aussi sa longévité et une régularité au plus haut niveau depuis 15 ans. A l’exception de Cristiano Ronaldo, personne n’est en mesure de rivaliser avec lui dans ce domaine. Nul doute que cette constance sur la durée a pesé dans la réflexion des votants.

Au Parc des Princes avec le Ballon d’Or dès mercredi ?

Pour une fois, Messi n’aura pas à faire un long voyage après cette cérémonie pour rentrer chez lui. Ce qui n’est pas le cas par exemple de Joan Laporta, venu de Barcelone pour assister au nouveau triomphe de son (ex) poulain. Comme il avait l’habitude de le faire avec le public barcelonais, le natif de Rosario pourrait présenter son Ballon d’Or aux supporters parisiens. Les fidèles du Parc risquent donc avoir une belle surprise dès mercredi avant le match du championnat contre l’OGC Nice.