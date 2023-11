Deschamps, Mbappé et les réactions après France – Gibraltar (14-0)

Didier Deschamps et ses joueurs se sont exprimés après la large victoire de la France contre Gibraltar samedi (14-0).

La France accueillait Gibraltar ce samedi pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2024. Devant leur public à Nice, les Bleus ont été sans pitié avec les visiteurs avec un large score de 14-0. Après la rencontre, Didier Deschamps et ses joueurs, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, ont donné leurs impressions au micro de TF1.

Deschamps se réjouit de la victoire

Heureux et fier de la victoire de son équipe, Didier Deschamps a tenu à reconnaître le mérite de ses joueurs malgré la supériorité numérique (Gibraltar a évolué à 10 depuis la 18e minute). « Dans la préparation, il y avait l’envie de gagner et en le faisant bien. On l’a bien fait sur les deux mi-temps. Apres, en étant à 10 pour eux... Mais ça n’empêche pas le mérite qu’ont eu les joueurs. Et c’est aussi respecter l’adversaire de mettre les buts quand on peut le faire. Et 14 c’est pas mal », lance-t-il avant d’aborder l’importance pour la France d’être tête de série lors du tirage au sort de l’Euro 2024. « On sera tête de série, oui. Pour éviter de se retrouver dans une situation où on maitrise moins, comme au dernier Euro, et ou ca nous oblige de laisser des plumes. Et c’est aussi de se fixer des objectifs supérieurs. Et ces joueurs sont des compétiteurs. On va apprécier ce qu’on a fait ce soir. Et on n’ira pas en Grèce en balade. Il faudra rester invaincus. C’est une soirée parfaite», poursuit Deschamps. La seule ombre côté français est la sortie sur blessure de Warren Zaire-Emery mais le sélectionneur rassure. « Il y a la blessure de Zaire-Emery. Heureusement, que ce n’est pas très grave », confie-t-il. Didier Deschamps va ensuite avoir des mots élogieux à l’endroit de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé ce soir. « Kylian ? J’attends plus de lui (rires) Il a cette réflexion collective par rapport au groupe et dans son rôle de capitaine, il est parfait. S’il m’impressionne encore ? Il le sait, c’est un joueur hors norme. Tout ce qu’il peut apporter en termes de sérénité au groupe et pas que sur le terrain », ajoute-t-il.

Mbappé pense déjà à l’Euro

De son côté, Kylian Mbappé savoure également cette large victoire de l’Equipe de France. Lors de ce match, la France s’est offert la plus large victoire de son histoire et efface le record de 1995 (10-0 contre l’Azerbaïdjan, ndlr). Un record dont les Bleus étaient conscients aux dires de leur capitaine. « C’est super. On avait l’objectif de battre ce record. Le coach nous a mis au courant de cela. C’est pour ça qu’on est restés sérieux. Il n’y a pas plus beau. Battre ce record-là, c’est très spécial », confie Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a aussi atteint la barre des 300 buts en carrière face à Gibraltar avec notamment un lob somptueux sur le gardien adverse. Et Kylian Mbappé s’en réjouit. « Mes 300 buts ? Oui, c’est bien pour moi, mais ça passe au second plan. Arriver aussi vite à ce chiffre ? Non, mais j’ai toujours voulu marquer l’histoire de ce sport. C’est une étape pour moi et je veux continuer à être décisif pour le club et la sélection. Le lob ? C’est l’instinct. Je sais tout de suite que je vais faire ça, même si ça faisait 20-25 minutes que je voyais le gardien adverse avancé », avoue-t-il. L’attaquant du PSG va en profiter pour rappeler l’objectif des Bleus pour l’Euro prochain. « On va aller à l’Euro pour le gagner. A nous de le faire, car il y a de grandes équipes. Participer ce n’est pas mon truc à moi », déclare Mbappé.

Giroud a pris du plaisir

Après Deschamps et Mbappé, c’était au tour d’Olivier Giroud de se confier également. Entré en cours de jeu, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a planté un doublé en fin de rencontre. Olivier Giroud a pris du plaisir, comme toute l’équipe. « Soirée parfaite. Le coach avait dit qu’il fallait se faire plaisir, en restant sérieux. Il nous a dit à la mi-temps qu’on a bien fait les choses. Ce n’était pas évident de continuer comme ça, mais on a voulu aller chercher le record. Tout le monde a pris du plaisir », a déclaré Giroud.