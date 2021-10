Juventus : Dybala pousse un coup de gueule

Après le quatrième faux-pas de la saison de la Juventus, Paulo Dybala a appelé son équipe à se révolter au plus vite.

L'attaquant de la Juventus, Paulo Dybala, a appelé à l'union sacrée après la défaite essuyée contre le Hellas Vérone, samedi en Serie A (1-2).

Les Bianconeri se sont inclinés pour la quatrième fois de l’exercice et ce faux-pas les a plongés dans une profonde crise vu qu’ils se retrouvent déjà hors course pour le Scudetto. Ils possèdent 18 points de retard sur le leader napolitain.

Les joueurs tentent cependant de ne pas perdre espoir. Alors que leur staff vient de les mettre au vert pour une semaine, ils essayent de trouver les bons mots pour inverser la mauvaise spirale. C’est le cas notamment de La Joya.

« Respecter le maillot de la Juventus »

"Vérone a marqué deux buts très tôt, mais il est également vrai qu'ils ont été plus précis que nous, remportant de nombreux tacles et duels, a commencé par souligner l’Argentin à la chaine TV du club. À ce moment-là, nous avons essayé de marquer de toutes les manières possibles, mais nous ne pouvons pas nous permettre d'offrir à l'opposition la moitié du football."

« Nous devons nous rappeler que nous sommes la Juventus et nous devons respecter ce maillot, son histoire et les grands champions qui l'ont porté dans le passé », a poursuivi l’ancien palermitain, en essayant de piquer ses partenaires dans leur orgueil.

« Nous sommes ensemble. Chacun de nous, avant d'aller dormir ce soir, doit réfléchir à ce match et à la façon dont nous pouvons tous donner quelque chose de plus. Nous devons en tirer les leçons nécessaires, être humbles et nous concentrer immédiatement sur le match de mardi en Ligue des champions. Ceux qui jouent à la Juve ne peuvent pas avoir peur », a conclu Dybala.