Julien Stéphan à Rennes, c’est officiel !

Julien Stéphan vient d’être intronisé en tant que nouvel entraineur du Stade Rennais. Il signe pour un an.

C’est fait. Comme c’était annoncé, Julien Stéphan s’est engagé avec le Stade Rennais en remplacement de Bruno Génésio. Il paraphe un deal d’une saison, avec la possibilité de renouveler son contrat. Une décision qui n'est pas encore officiellement prise par les deux parties, selon le président Olivier Cloarec, qui explique qu’« il n’y a rien d’écrit pour une année ou deux de plus. Mais il y a un contrat moral entre nous. On verra à la fin de la saison et on aura tout le temps nécessaire pour en discuter ».

Julien Stéphan nouveau coach

Alors que Bruno Génésio n’arrivait plus à porter le Stade Rennais sur la toile de la Ligue 1 française, le technicien français a jugé bon de déposer le tablier pour laisser place à un autre discours à la tête de la barre technique du club breton. En effet, le SRFC a annoncé son départ et l’arrivée de son successeur, dimanche.

« Bruno Génésio quitte ses fonctions d’entraîneur général du Stade Rennais F.C., il sera remplacé par Julien Stephan. D’un commun accord avec le Stade Rennais F.C., et pour des raisons notamment personnelles, Bruno Génésio quitte ses fonctions d’entraîneur général », a indiqué la note officielle du club breton.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Stéphan officiellement installé, salue Génésio

Nouvel homme fort de la barre technique du Stade Rennais, Julien Stéphan est officiellement présenté par son club ce lundi 20 novembre 2023. Ayant pris la parole en conférence de presse lors de sa présentation, le nouvel entraîneur des Rouge et Noir salue le sortant, Bruno Génésio.

« Une grande joie de me retrouver devant vous. Je veux remercier la famille Pinault pour la confiance qu'elle m'a accordée. Je voudrais saluer et féliciter Bruno Génésio de manière très sincère et très honnête. J'ai la chance de succéder à un grand entraineur », a déclaré Julien Stéphan pour commencer.

Vainqueur de la Coupe de France 2019 avec Rennes, le technicien français se dit heureux de faire son retour dans la maison qu’il connaît après son départ en 2021. « C'est une chance de revenir à Rennes. Je sors de dix mois d'inactivité donc je suis frais, dispo et déterminé. On va essayer d'inverser la courbe de résultats, restaurer la confiance des uns et des autres et retrouver de la constance », a-t-il ajouté.

Ses objectifs

Nouveau coach du Stade Rennais FC, Julien Stéphan dévoile ses objectifs avec le club breton. L’entraîneur de 43 ans dévoile ses priorités pour les locataires de Roazhon Park.

« Restaurer une forme de confiance. Réfléchir avec l’ensemble du staff en échangeant avec les joueurs pour voir si on peut apporter quelques modifications en termes de structure d’équipe. On a la chance d’avoir des gens qui sont là depuis un moment dans le staff et qui vont nous donner une vision des choses », a souligné Julien Stéphan.

« On fait un métier passionnant mais usant. Parfois, on décide d’arrêter pour le bien de l’institution. On arrive avec de la fraîcheur de l’envie. On a envie de diffuser ça. Dans un premier temps ce sera quelque chose d’essentiel. On a un héritage de grande qualité. Il y aura quelques modifications à faire pour essayer de redynamiser l’équipe mais il ne faut pas s’attendre à une révolution », a-t-il poursuivi.

Interrogé s’il est revenu corriger les erreurs du passé, Julien Stéphan a été catégorique : « Non. Le passé, c'est le passé. Je suis très fier de la confiance qu'on m'accorde. Je n'ai pas envie de reparler du premier passage ».