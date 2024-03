Joan Laporta, la grosse accusation contre le Real Madrid

Président du FC Barcelone, Joan Laporta vient d’accuser gravement le Real Madrid.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, ne mâche pas ses mots quand il s’agit du club rival, le Real Madrid. Le patron des Catalans accuse la Maison Blanche de faire pression sur les arbitres du championnat espagnol à travers à sa chaîne de télévision.

Laporta accuse le Real Madrid

Le FC Barcelone ne cesse de s’en prendre au Real Madrid pour l’arbitrage. Après Xavi Hernandez, qui dénonçait des pressions exercées "chaque semaine" sur les arbitres par le Real Madrid, c’est au tour du président blaugrana de s’en prendre au club merengue. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le président barcelonais accuse le Real Madrid de faire pression sur les arbitres à travers sa chaîne de télévision.

« Et je suis toujours en colère et indigné car ce que fait la Télévision du Real Madrid est une honte. Je crois que les régulateurs du football devraient intervenir ici parce que c'est influencer, essayer d'influencer les arbitres chaque semaine, de temps en temps », a lancé Joan Laporta, qui estime que le Real Madrid « mérite une sanction exemplaire ».

Getty

Si Laporta dit n’être « pas du tout d'accord avec la façon dont Real Madrid TV agit sur cette question car elle peut aussi dénaturer la compétition », le président de la formation blaugrana souligne que « si des mesures ne sont pas prises, cela peut dénaturer la concurrence. Je l'ai dit à ce moment-là. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent pas ».

Les relations entre le Barça et le Real ne sont pas au beau fixe

Le FC Barcelone ne digère toujours pas la prise de position du Real Madrid dans l’affaire Negreira. Si les enquêtes se poursuivent, le président Laporta, confiant, avoue que le FC Barcelone n’a rien à se reprocher dans ce dossier.

Marca

« Aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes relations avec Madrid. Parce qu'il a comparu dans le cas Negreira et que ce qu'il fait est une aberration. Il a demandé que l'instruction soit prolongée alors qu'il n'y a rien et qu'ils ne trouveront rien parce qu'il n'y a rien. Notre version est ce qu'elle est et les versions contradictoires ou celles qui ont été publiées n'ont pu être prouvées d'aucune manière, car elles n'existent pas. Parce qu'ici, il y avait des conseils techniques d'arbitres et des rapports et des vidéos fournis comme preuve. Et là, ils apparaissent et ce qu’ils veulent, c’est garder cela vivant afin de pouvoir dire ce qu’ils prêchent d’une manière ou d’une autre. Que c'est le Barça qui essaie d'influencer les arbitres alors que c'est ce qu'ils font. Et c’est ce double jeu qu’ils font que je ne trouve pas correct », a ajouté le président du Barça.