Carlo Ancelotti défonce Xavi après ses propos sur le Real Madrid

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a répondu, samedi, aux accusations de son homologue du Barça, Xavi, contre le club madrilène.

L’animosité entre le Real Madrid et le FC Barcelone ne date pas d’aujourd’hui et ne risque pas de prendre fin un jour. Plus grande rivalité du football mondial depuis plusieurs décennies, les deux clubs espagnols ne se lassent pas des attaques réciproques en dehors des pelouses et notamment dans les médias. Ce weekend, le duel oppose les entraineurs, Xavi Hernandez du Barça et Carlo Ancelotti du Real Madrid.

Xavi amer contre le Real Madrid

Au milieu des polémiques arbitrales en Espagne depuis quelques semaines, le Real Madrid et le FC Barcelone ne cessent de se lancer des piques par médias interposés. Le Barça se montre critique envers le Real suite aux décisions controversées du corps arbitral lors du match entre le club madrilène et Alméria (3-2). Du côté de Madrid, la chaîne des Merengues, le Real Madrid TV, se charge de répondre aux Blaugranas en mettant en avant l’affaire Negreira dans laquelle le Barça est soupçonné d’avoir soudoyé les arbitres pendant des années. Une approche qui énerve en Catalogne au point de sortir de ses gongs, le président barcelonais, Joan Laporta, et son entraineur, Xavi.

« J’ai déjà dit que je n’aimais pas que les arbitres soient conditionnés. Je pense que cela dénature la compétition et que les arbitres sont conditionnés. L’affaire Negreira ne nous a pas aidés. C’est une réalité, mais nous devons l’affronter. Je partage à 100 % les propos du président. Je ne suis ni le président de la Fédération ni celui de LaLiga. Je suis surpris que l’on permette ce genre de choses. Cela dénature complètement la compétition. Simeone a déjà dit que nous n’étions pas dupes. Bien sûr que nous le voyons, tout le monde le voit. Je suis d’accord avec Simeone, nous ne sommes pas dupes », déclarait notamment le technicien catalan, vendredi.

Ancelotti remet Xavi à sa place

Tout comme Xavi avec le Barça, Carlo Ancelotti est aussi un défenseur du Real Madrid. Alors que le technicien espagnol a soutenu les accusations de Joan Laporta, qui insinuait que le Real faisait pression sur la justice dans l’affaire Negreira, le coach italien lui, préfère botter en touche. Carlo Ancelotti a notamment refusé de « s’abaisser à ce niveau » en parlant des polémiques arbitrales.

« Je suis un professionnel et en tant que professionnel, je ne veux pas m'abaisser à ce niveau par respect pour le football espagnol. Ne posez plus de questions à ce sujet car je ne m'abaisserai pas à ce niveau. Ce n'est pas au niveau des professionnels », a tonné l’entraineur du Real Madrid.