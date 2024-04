Jean-Louis Gasset cash sur son avenir à l’OM

Passant un mauvais moment à l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset s’est prononcé sur son futur chez les Phocéens.

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille tentera de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa face au SL Benfica après la défaite (2-1) au match aller. Mais avant ce match, le successeur de Gennaro Gattuso est revenu sur son avenir à la tête du staff technique de l’OM.

Gasset ne veut pas rester un jour de plus

Après la mise à pied de Gennaro Gattuso, il fallait trouver dans l’immédiat un entraîneur pour relancer l’équipe. Aussitôt, le choix avait été fait, d’où la nomination de Jean-Louis Gasset, le 20 février. S’il a réussi à emballer presque tout le monde avec cinq victoires d’affilée toutes compétitions confondues, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire ne s’en sort plus (5 défaites consécutive TCC).

A la veille de rencontre le SL Benfica pour le match retour de la Ligue Europa, l’ancien coach des Girondins de Bordeaux, qui a signé jusqu’à la fin de la saison avec le club du Sud de la France, a fait une confidence sur son avenir au Vélodrome. Pour le technicien français qui a donné une interview à La Provence, l’histoire ne devrait pas continuer entre les Phocéens et lui.

« Je ne pense pas au lendemain. J’ai dit à ma mère : "Dans un mois je suis là". Elle m’attend. Si j’ai pensé à rester ? Non, je voulais connaître, vibrer, sentir l’OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j’ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus fort, j’en ai envie », a expliqué l’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire.

Gasset veut renverser Benfica

S’il avait perdu au match aller, l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne souhaiterait bien faire une remontada comme le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone pour atteindre les demi-finales. Le coach marseillais veut faire cet honneur aux supporters phocéens.

« Dans ce stade, on est obligé d’aller direct, d’entrée. Le public attend ça. Il faut le faire en gardant de la sécurité. Il faut faire une entame à la hauteur de l’événement et de l’attente. Un début de match où les gens disent "waouah !", comme contre Villarreal où on est allé les chercher très haut. Il ne faut pas oublier non plus, que l’on a 90 minutes pour marquer un but, on aura peut-être une prolongation pour marquer le second. Et on joue chez nous », a-t-il ajouté.